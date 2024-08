Kollektivfeltet på E18 åpnes opp for elbiler i helgene

– Vi ser at på E18 vestfra har framkommeligheten blitt dårligere. Dette gjelder særlig i helgene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Han sier regjeringen i tillegg vil se på å åpne kollektivfeltene for elbiler i helgene også på E6 nord- og sørfra.

Ring 1 ble midlertidig stengt 1. juli for ombygging. Nygård sier han har stor forståelse for at dette skaper utfordringer for bilistene.

– De tiltakene som er gjort, er for å sikre framkommelighet inn mot og gjennom Oslo sentrum. Dette er viktig både for nødetatene og kollektivtrafikken, sier Nygård.

Statens vegvesen vil de kommende ukene gjøre det praktiske forarbeidet for å klargjøre kollektivfeltene for elbiler. De vurderer også å innføre tungtrafikkfelt på strekningen Asker-Slependen, i tillegg til å slippe til motorsykler i tungtrafikkfeltene.

Torsdag møter Nygård ordførerne i Asker, Bærum og Oslo for å diskutere kollektivfeltet på E18. Generalsekretæren i Norsk elbilforening, Christina Bu, er glad for at ministeren tar initiativ. Men hun etterlyser initiativ angående områder også.

– Hva med Mosseveien og E6 og andre berørte kommuner nord, sør og øst for Oslo? spør Bu.

– Ministeren burde også inkludere andre berørte kommuner, skiltproblematikken og oss som forbrukere. Det mangler et helhetlig blikk, mener hun.

