Skulle utvises – nå skal UDI vurdere saken på nytt

– Jeg er jo lettet, men likevel så har jeg ikke klart å roe meg helt ned. Vi er veldig glade for at UNEs syn på saken er rettferdig, men vi vet jo at den fortsatt skal opp til ny behandling hos UDI. Derfor tør jeg ikke helt å feire ennå, sier Sara Valieva (26) onsdag.

Dagsavisen har i flere saker skrevet om Valieva, som tidligere i år fikk et utvisningsvedtak på to år. Hun risikerte dermed å bli sendt bort fra både datteren, som er tre måneder gammel, og ektemannen, fordi foreldrene hennes løy om bakgrunnen sin da de kom til Norge for over 20 år siden. Hvor hun skulle sendes var ikke klart, og saken fikk blant andre SV, Venstre og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til å reagere sterkt.

Nå har saken tatt en ny vending. Utlendingsnemnda (UNE) har hatt saken på sitt bord, og de har nå opphevet vedtaket Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde fattet. UNE sender saken tilbake til UDI for ny behandling.

Valieva sier til Dagsavisen at hun burde ha hoppet av glede, men at saken har gjort henne nummen. Det er fortsatt ikke over selv om UDI nå sier at de skal prioritere saken høyt, sier hun.

– Jeg kan ikke ta UDI seriøst lenger. Jeg synes det er helt latterlig og tragisk slik de har behandlet meg og familien min, mener Valieva.

Dette er saken

Familien til Sara Valieva, bestående av far, mor, datter (Sara) og sønn kom til Norge i 2001. Da var Sara tre år gammel, broren fem.

Saken til familien har siden vært gjennom ulike instanser, og hele tiden har UDI vært i tvil om familiens bakgrunn.

Da familien først fikk avslag fra UDI og UNE i 2002 tok de saken til tingretten, og familien vant fram i 2003. Men staten valgte å anke saken, og staten vant i 2005.

Familien anket saken til Høyesterett, som valgte å ikke ta saken. Dette tok flere år, og underveis hadde barna fått stadig sterkere tilknytning til landet slik at de da hadde krav på oppholdstillatelse.

Advokaten til familien søkte til UDI om omgjøringsbegjæring og fikk det gjennom i 2006. UDI trodde fremdeles ikke på at de hadde oppgitt riktige opplysninger, men likevel fikk familien begrenset oppholdstillatelse på grunn av barnas tilknytning. Det betydde at UDI ga dem mer tid på å skaffe identitetspapirer.

I 2023 fikk Sara Valieva forhåndsvarsel om tilbakekallelse og utvisning. Da var Sara allerede gravid, og mener at hun ikke hadde en klar indikasjon på at det hun fortalte i 2021 ville føre til to års utvisning.

Ifølge Regjeringen selv skal det tas spesielt hensyn til utlendinger med barn i landet. Det skal andre tiltak enn utvisning vurderes.

Foreldrene ga uriktige opplysninger

UDI må nå behandle saken om oppholdstillatelse og saken om utvisning på nytt. Det betyr at Valieva får tilbake oppholdstillatelsen sin til den er behandlet ferdig.

Dagsavisen har fått tilgang på brevet der UNE opphever UDIs vedtak.

De påpeker blant annet at oppholdstillatelser kan tilbakekalles dersom en utlending «mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler».

Dette er et alternativ i utlendingsloven som ofte blir kalt «svikalternativet» fordi det der er en forutsetning at utlendingen selv, i ond tro, har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning, skriver UNE. I brevet står det blant annet videre at UNE tolker at UDI har brukt «svikalternativet» for å tilbakekalle oppholdstillatelsen. UNE påpeker deretter at det er på rene at klager var tre år gammel da hun kom til Norge og de uriktige opplysningene ble gitt til norske utlendingsmyndigheter av hennes foreldre.

Valieva har tidligere sagt til Dagsavisen at hun under oppveksten fikk vite at familien var usbekere fra Tadsjikistan, men at de flyttet til Russland. Der skal faren hennes ha fått noen form for problemer. Derfor flyktet de til Norge.

– Jeg har hørt forskjellige historier, men er rett og slett ikke sikker på hvor jeg er fra, sa hun.

I 2021 valgte Valieva å fortelle UDI historien hun hadde hørt fra foreldrene. UDI mente at hun burde ha fortalt dette da hun var 18 år gammel.

Zana Amini (33) og Sara Valieva (26) sammen med datteren Dilara Amini, som bare er tre måneder gammel.

Barnets beste skal være grunnleggende hensyn

«Det er uklart for UNE, slik vedtaket er begrunnet, om UDI mener at det er grunnlag for tilbakekall etter svikalternativet for hele oppholdstillatelsesperioden», står det videre i brevet fra nemnda.

UNE påpeker også at Valievas familie ble innvilget tillatelse på grunn av barnas tilknytning, og at det ikke var avgjørende hvor familien var fra. Familien ble innvilget begrensede tillatelser fordi de ikke hadde dokumentert sin identitet, og det var tvil om hvorvidt oppgitt identitet var riktig. Utlendingsmyndighetene var med andre ord kjent med ID-tvilen på vedtakstidspunktet, og de ble likevel innvilget tillatelse, heter det i brevet.

UNE skriver videre at de kan vanskelig se at utvisning med to års innreiseforbud utgjør en forholdsmessig reaksjon overfor klager og hennes nærmeste.

De viser deretter til paragraf 70 i utlendingsloven, som sier at «En utlending kan ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».

UDI: – Vi hadde ikke vurdert tilstrekkelig

Kjersti Trøseid, direktør for Kontroll i UDI, opplyser i en pressemelding til Dagsavisen at Valieva nå har lovlig opphold i Norge og de samme rettighetene som før mens saken behandles, og at UDI nå prioriterer behandlingen av denne saken høyt.

– UNE har opphevet vedtakene UDI har fattet i saken til Sara Valieva. Det gjelder både vedtaket om utvisning, tilbakekall og avslaget på fornyelse av oppholdstillatelse. UNE har sendt saken tilbake til oss, og vi skal nå behandle den på nytt, skriver Trøseid.

– En del av bakgrunnen her er at vi tok kontakt med UNE og ba om å få saken sendt tilbake, fordi vi så at det var sider ved saken vi ikke hadde vurdert tilstrekkelig. Uavhengig av at vi tok kontakt, mente UNE at det var grunn til å oppheve vedtakene og sende saken tilbake til UDI for en ny behandling. Det har de nå gjort, sier hun, og legger til at de nå har fått noen føringer fra UNE om hvordan saken skal behandles.

Kjersti Trøseid, direktør for Kontroll i UDI,

Valieva er glad for at UDI nå selv har erkjent at de ikke har vurdert saken tilstrekkelig.

– Jeg reagerer på at UDI ikke selv følger de lovene de skal følge og har klart å fatte et slik vedtak. Nå sier de jo selv at de ikke har vurdert saken tilstrekkelig. Det ser ut som om de legger seg flate, men jeg skulle helst ha en unnskyldning fra dem, rett og slett, fordi dette har terrorisert oss i flere måneder, sier Valieva, og legger til:

– Som UNE også påpeker så fikk jeg opphold for lenge siden på grunn av min tilknytning til Norge som barn, og det burte jo har vært slutten på denne saken.

UDI har fått mulighet til å kommentere Valievas anklager, blant annet om at hun føler seg terrorisert, men sier at de ikke kan uttale seg mer før saken er ferdigbehandlet. UDI presiserer at de ba om å få saken tilbake for ny behandling før UNE opphevet vedtaket og sendte den tilbake til dem.

Ny instruks

Siden 2001 har Valieva og familien bodd i Norge. Hun har utdannet seg, fått fulltidsjobb, giftet seg og blitt mor til vesle Dilara, som nå er tre måneder gammel.

– Jeg er ikke kriminell, men blir satt i samme båt som dem. For UDI er jeg kun et saksnummer, og de ser ikke at jeg har hele livet mitt her i Norge. Jeg har bodd her siden jeg var tre år gammel. Nå har jeg en datter som er to måneder og som jeg fullammer, sa Valieva til Dagsavisen tidligere i år.

Regjeringen har i år innført en ny instruks som handler om barnas beste i utvisningssaker. Formålet med instruksen er å myke opp praksis i saker hvor utvisning tidligere er blitt ansett for å være forholdsmessig.

Utvalget foreslo å endre på reglene for foreldre som utvises fra landet, og at det nesten aldri bør velges utvisning av foreldre som har brutt utlendingsloven, på grunn av barnets beste.

Innholdet i instruksen skal omarbeides til permanente forskriftsbestemmelser innen utgangen av 2024, og saker som vil omfattes av disse endringene skal stilles i bero av utlendingsforvaltningen i påvente av dette. Valievas sak var ikke kvalifisert til å stilles i bero før de nye bestemmelsene kommer på plass, mente UDI.

Etter at Dagsavisen fortalte historien til Valieva, har flere reagert.

– Dette er langt utover hva en lovgiver har bestemt overfor hvem som kan straffes for hva. Altså, det er jo sånn at det er barnebarn av den som ga uriktige opplysninger som rammes her. Man kan ikke klandre barn eller barnebarn for noe foreldre eller besteforeldre har gjort, sa Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS til Dagsavisen.

