Politiet skal undersøke vikingskip-kantringen

– Skipperen er ennå ikke avhørt. Per nå er ingen siktet i saken, men det kan endre seg, sier politijurist Arne Fjeldstad i Vest politidistrikt til NRK.

Fjeldstad opplyser at de har gjennomført vitneavhør, men ønsker ikke si noe om hva som har kommet fram i avhørene.

Redningsaksjon

En stor redningsaksjon ble iverksatt tirsdag kveld da fartøyet sendte ut nødsignal ved Stad. Det viste seg å være et slags vikingskip, en replika av en gammel færøysk trebåt.

Fem av de seks som var om bord, ble reddet opp av vannet, men den sjette – en amerikansk kvinne i 20-årene, var borte. Gjennom natten ble det gjort søk i havet.

– I morgentimene lokaliserte kystvaktskipet Bergen vikingskipet, og klokken 8.10 ble den savnede kvinnen funnet noen hundre meter unna havaristen. Kvinnen ble tatt om bord i et kystvaktskip og erklært død på stedet, opplyste politiets operasjonsleder Morten Rebnord onsdag morgen.

Letemannskapene snudde først

Det første nødsignalet kom klokken 17.45 tirsdag ettermiddag. En sivil båt i nærheten satte kursen mot nødsignalet. Da redningshelikopteret kom fram, snudde de etter at de hadde fått beskjed om at alt var i orden.

– Klokken 18.35 meldte den sivile båten at de hadde fått tommel opp fra båten. I tillegg hang et helikopter over som også meldte tilbake at alt syntes å være i orden, sier vakthavende redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen til NRK.

Skipene fra Kystvakten fortsatte imidlertid med kurs mot nødsignalet, skriver Bergens Tidende. Det ble deretter sendt ut et nytt nødsignal fra samme båt én time etter det første.

Fem av de seks personene ble funnet i 23-tiden og fraktet til land. Alle disse var i god behold, ifølge Hovedredningssentralen.

Krevende vær

Tirsdag kveld og natt til onsdag var det hardt vær i området der båten kantret. Været gjorde leteaksjonen etter båten og den savnede kvinnen vanskelig, ifølge politiet.

Det ble meldt om 4,6 meter høye bølger og sterk kuling fra sør med vindkast på 26 meter i sekundet der kantringen skjedde.

– Men da dagslyset kom, fant de båten relativt raskt, sier vaktsjef Lars Lilleng i Kystvakten til Bergens Tidende.

Den kantrede båten ligger onsdag fortøyd til kai i Måløy etter å ha blitt slept av Kystvakten.

Politiet skriver i en oppdatering at båten er frigitt, og at det er eier som får ansvar for å følge opp denne.

Vikingskipsekspedisjon

Samtlige i mannskapet er utenlandske. Det er snakk om fire personer fra Sveits, én person fra Færøyene, samt den omkomne amerikanske kvinnen.

Mannskapet hadde som mål å seile og ro fra Færøyene til Norge. De la ut fra Færøyene søndag i 15-tiden. Skipet er på 30 fot, har ikke motor og er et åpent skip med seil.

Ekspedisjonen har omtalt seg som «The Viking Voyage» og har lagt ut flere oppdateringer i sosiale medier om ferden over til Norge. På hjemmesiden står det at den planlagte avgangen ble utsatt på grunn av været.

