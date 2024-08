Finnmarkssykehuset i økonomisk trøbbel

– Vi har kommet til den røde linjen, sa sykehusdirektør Ole Hope på et styremøte tirsdag, skriver Altaposten og iFinnmark.

Sykehuset har hatt en tøff sommer økonomisk, hvor de havnet 27 millioner kroner under budsjett i juni og 9 millioner i minus i juli.

– Dersom vi ikke gjør gjennomgripende tiltak, vil organisasjonen kunne bryte sammen, fordi vi overstiger det vi kan forvente at våre ansatte kan legge ned i timer på jobb, sa Hope.

Han sier de har for mange administrative stillinger, dagtidsstillinger og lederstillinger, skriver NRK.

– Da bygger vi ikke opp flere administrative strukturer nå. Det kan godt hende vi skal ha det, men vi kan ikke gjøre det nå. Vi må se på hvordan vi bruker de ressursene vi har.

Sykehuset har også for få pasienter, ifølge styreleder Lena Nymo Helli.

– Jeg tror styret nå har veldig god forståelse for problemstillingen og at den kanskje dreier seg enda mer om at vi har en organisasjon og infrastruktur som vi ikke har økonomi til. De to tingene henger ikke sammen, og vi drifter for dyrt, sier hun til iFinnmark.

