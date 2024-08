Color Line fraktet 1,6 millioner passasjerer i første halvår

Økningen på omtrent 100.000 passasjerer fra første halvår i 2023 gleder selskapets konsernsjef.

– Resultatene for første halvår 2024 viser at Color Line leverer attraktive, konkurransedyktige produkter både til passasjerer og transportkunder, noe som har blitt bekreftet gjennom en god høysesong sier Trond Kleivdal.

Til tross for passasjerøkningen ble det et litt svakere resultat rent økonomisk for selskapet målt mot samme periode i fjor. Resultatet for første halvår i år endte på 389 millioner kroner mot 467 millioner i 2023.

Kleivdal forteller at de har tilfredsstillende etterspørsel inn i andre halvår, og selskapet forventer et godt årsresultat.

