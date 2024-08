Trusselbilde: PST skjerper beredskapen på ONS i Stavanger

Energimessa Offshore Northern Seas (ONS) har over 50 år blitt en av verdens største møteplasser for energi- og teknologiaktører. Det er godt kjent at ikke alle som reiser dit, har rent mel i posen: Utenlandsk etterretning kan være til stede eller betale andre for å innhente informasjon.

Men for første gang er trusselnivået på et slikt nivå at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha egen stand og eget arrangement under ONS, i tillegg til å både være mer synlige og øke den mer skjulte tilstedeværelsen.

– Bakgrunnen for det er den skjerpede trusselsituasjonen som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen internasjonalt, spesielt med tanke på Russland og Ukraina. Dessuten har Norge forpliktelser som energileverandør til Europa, sier leder Stig Ledaal i PST Stavanger til NTB.

Russland rekrutterer og kartlegger

I Nasjonal trusselvurdering (NTV) fra 2024 legges det særskilt vekt på russisk og kinesisk etterretning samt på terrortrusselen og trusler mot myndighetspersoner.

Ledaal sier spesielt russisk etterretning bruker ONS for å rekruttere og kartlegge andre folk, til og med nå som de ikke har noen offisielle aktører påmeldt.

– Kina er også nevnt i våre trusselvurderinger. Under ONS kan deres deltakere utgjøre en risiko, fordi det potensielt kan være kinesisk etterretning som er der for å gjøre en jobb. Ikke glem at verdens ledende aktører innenfor teknologi og energiressurser er til stede, sier han.

Stor kinesisk delegasjon

PST har lenge advart mot kinesiske etterretningstrusler i Norge. PST hadde for eksempel foredrag om Kina og Norge under Arendalsuka. Men det er også naturlig at Kina stiller mannsterke på ONS, som kjempestor global aktør på energiforsyning og innen teknologi.

– Kina er et marked man ikke kan se bort fra, sier ONS' kommunikasjonsdirektør Inger Johanne Stenberg.

Det gjenspeiles i tilstedeværelse på ONS og at Kina er tema for mange arrangementer.

– Både de største og mange mindre kinesiske selskaper er påmeldt. Utstillingsarealet deres er dobbelt så stort som under ONS 2018, da de sist hadde mulighet til å være her, sier Stenberg.

Ifølge Stavanger Aftenblad er Kina på andreplass på lista over land med flest utstillere, med 61. Norge topper lista med 439 selskap.

Føler seg trygge

PST-leder Ledaal sier det er litt kinkig å mistenkeliggjøre Kina.

– Det er et dilemma både for energibransjen og for sikkerhetstjenesten. Vi ønsker jo å ha et godt forhold til Kina, men må ta høyde for at de har andre hensikter, sier han.

PST har i år sørget for å ha tilstrekkelig med ressurser på ONS i det skjulte, som trusselberedskap.

– Men vi skal også ha egen stand sammen med Sørvest politidistrikt, som har sikkerhetsansvaret for sokkelen og verdiene der. Vi har ikke hatt tradisjon for å være en åpen tjeneste, men nå tar vi det videre og gjør oss tilgjengelige. Vi ønsker å være mer synlige, vise åpenhet og svare på folks spørsmål, sier Ledaal.

Hensikten er å informere og bevisstgjøre folk om trusselbildet mot teknologi- og energibransjen.

– PST har over lang tid og fortløpende planlagt beredskapen sammen med arrangør. Vi føler oss ganske trygge på at de ivaretar sikkerheten og har formidlet den trusselen som foreligger, til de ulike utstillerne og deltakerne under ONS, sier han.

