Lyn slo ned i fem hus og en stolpe i Haugesund

Den første meldingen om lynnedslag kom ved 6.30-tiden. Nødetatene rykket ut til en enebolig i Vestevegen der beboerne våknet av et brak. Lynet forårsaket ifølge politiet store materielle skader og røykutvikling. Huset fikk skader på pipa, hull i vegg og knuste ruter, skriver Haugesunds Avis.

Noen minutter senere kom det melding om nok et lynnedslag, denne gang i Rekavikgata. Heller ikke her kom noen til skade.

Like etter klokka 7 meldte Sørvest politidistrikt at til sammen fire hus i Haugesund var rammet av lynnedslag. Senere kom det melding om at enda et hus var truffet – og en strømstolpe, som også fikk store skader på ledningene.

