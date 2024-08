Greta Thunberg aksjonerer på ONS i Stavanger

Til uken arrangeres en av verdens største energimesser i Stavanger, Offshore Northern Seas (ONS), der det i 2022 var over 60.000 deltakere.

Den grønne ungdomsbevegelse i Danmark har meldt at rundt 50 nordiske aktivister, deriblant svenske Thunberg, er på plass for å demonstrere.

Aktivistene har planer om å demonstrere og delta i det de kaller «forstyrrende aksjoner», skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– ONS har 50-års jubileum i år. I like mange år har oljeindustrien aktivt motarbeidet grønn omstilling, skriver ungdomsorganisasjonen på X.

Videre skriver de at deres budskap er følgende, og spiller på forkortelsen til oljemessen:

– O is for over, N is for Now, S is for Shut it down.

På messen samles sjefer for internasjonale og norske olje- og energiselskaper. I tillegg skal blant andre Jonas Gahr Støre og kronprins Haakon være til stede.

Thunberg aksjonerte lørdag sammen med Extinction Rebellion, der aksjonistene blokkerte prosessanlegget for gass på Kårstø i Rogaland.

