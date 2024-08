Forbrukerrådet om SAS-streik: – Ha is i magen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dersom man skal av gårde neste uke, så kan det være lurt å lage en plan B, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet til NTB.

– Hvis det er en veldig viktig reise, så kan det være lurt å sjekke ut alternative ruter med buss, tog eller andre flyselskaper. For eksempel om man skal i et bryllup, sier Iversen.

– Ha is i magen

Han legger til at selv om man lager en plan B, bør man ikke bestille nye billetter før flyet eventuelt blir kansellert.

– Har du flybilletter og reiseplaner, må du først og fremst planlegge som om det blir tur, fordi streiken kan avblåses, sier Iversen.

– Du har ikke rett på erstatning for alternative billetter dersom flyet går. Det samme gjelder dersom SAS klarer å ombooke deg relativt raskt. Ha is i magen, men lag en plan B.

Søndag ettermiddag var det minst 40 SAS-kanselleringer søndag. De neste dagene kan det bli flere.

Fredag gikk 120 kabinansatte i SAS ut i streik etter at de ikke kom til enighet med SAS-ledelsen i tarifforhandlingene. Konflikten dreier seg både om lønn og arbeidsvilkår.

To grupper forbrukere som tar kontakt

Forbrukerrådet sier at de merker en økning i bruk av tjenestene, som Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator som viser hvilke rettigheter som gjelder for en reise.

– Det er hovedsakelig to grupper forbrukere som tar kontakt og bruker tjenestene våre. Det er de som opplever kanselleringer, og de som ennå ikke har opplevd kanselleringer, men som skal ut og reise veldig snart.

Han understreker at siden streiken pågår utenfor fellesferien, gjør det at konsekvenser blir mindre totalt sett. Men han påpeker at følgene av SAS-streiken begynner å tikke inn.

Tre alternativer hvis man rammes

Dersom man rammes av streik, sier juristen at man har tre alternativer:

– Man har rett til å bli ombooket snarest mulig, men det kan være vanskelig når det er streik, påpeker han.

– Man kan også velge å bli ombooket til et senere tidspunkt eller få penger tilbake.

Iversen understreker at man har rett på erstatning etter standardiserte satser, som ligger fra 250 til 600 euro per passasjer. Han fraråder også folk å avbestille billettene selv, med mindre billettene er helt fleksible og man ikke trenger å reise.

– Når kanselleringen er et faktum, har du gode rettigheter, legger han til avslutningsvis.

