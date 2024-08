16 nordmenn pågrepet i aksjon mot internasjonalt narkonettverk

Det var i juli i fjor at Kripos startet etterforskningen av et drapsforsøk på en norskregistrert seilbåt i Atlanterhavet. Det var to norske statsborgere om bord i båten, og underveis i etterforskningen ble det gjort funn som tydet på at de skulle smugle narkotika med båten, skriver Kripos i en pressemelding.

– Det var da naturlig å opprette en narkotikaetterforskning, der vi etter hvert så konturene av et nettverk med flere norske aktører i sentraler roller, som har smuglet kokain fra Sør-Amerika til Europa med seilbåter, sier politiadvokat Anja Perminow Stenersen i Kripos.

1,5 tonn kokain

Ifølge Kripos hadde flere av aktørene tilhold i Spania. Norsk politi startet derfor et samarbeid med spansk politi, blant annet ved bruk av norsk sambandspersonell i Spania.

­– Det var flere likheter med en pågående etterforskning i Spania, der Policia Nacional samarbeidet med National Crime Agency (NCA) i Storbritannia, sier Stenersen.

Hun forteller at mye tydet på at det dreide seg om det samme kriminelle nettverket.

– Etterforskningssamarbeidet ledet til et beslag av 1,5 tonn kokain ved Martinique i slutten av 2023. Samtidig ble åtte personer pågrepet av spansk politi i forbindelse med dette beslaget, sier Perminow Stenersen.

Seks nordmenn utlevert

Etterforskningen av nettverket etter kokainbeslaget førte til at politiet i en rekke land pågrep til sammen 52 personer. Tolv av dem er altså nordmenn som ble pågrepet i Norge på bakgrunn av arrestordre fra spansk politi. Av disse er seks så langt overlevert til Spania.

I tillegg er to norske borgere pågrepet i Colombia, og to i Spania. Også en tidligere norsk statsborger er pågrepet i Spania.

– Politiet mener det er grunn til å mistenke nettverket for å ha smuglet meget store kvanta med narkotika over tid. Siden denne etterforskningen ledes av spansk politi, kan vi på nåværende tidspunkt ikke gå nærmere inn på detaljene i etterforskningen, sier Perminow Stenersen.

