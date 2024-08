Regjeringen vil ha forbud mot junkfood-reklame for barn og unge

Regjeringen sendte torsdag forslaget, som er en oppfølging av Folkehelsemeldingen, på høring.

– Vi er opptatt av at barn og unge skal ha god helse, og at det skal være lett å ta gode valg i hverdagen. I tillegg ønsker vi å redusere sosiale helseforskjeller, og dette forslaget er et steg i riktig retning som jeg er glad over å legge fram, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Følger WHO-retningslinjer

Regjeringen sier at forslaget er i tråd med Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer, som anbefaler forbud mot markedsføring av mat og drikke som har høyt innhold av mettede fettsyrer og transfettsyrer, tilsatt sukker og salt mot barn i alle aldre.

Vestre sier at regjeringen nå tar ansvar overfor barn og unge, og han oppfordrer relevante aktører til å komme med innspill til forslaget.

– Målet er en tydelig forskrift som klargjør ansvaret og gir effektive muligheter for sanksjoner – til det beste for barn og unge, sier han.

LHL utfordrer

Pasientorganisasjonen LHL ønsker forslaget velkommen.

– LHL har lenge jobbet for et forbud mot markedsføring rettet mot unge av usunn mat og drikke. Det er viktig for bedre folkehelse, og selvregulering i dagligvarebransjen har ikke fungert. Derfor trengs det nå sterkere grep, sier LHLs generalsekretær Mari Larsen.

Hun sier videre at 90 prosent av sykdomsbyrden i Norge kan forebygges, og at man må begynne med å skape forståelse hos barna for hva som er sunt og usunt.

– Vi ser nå fram til å se detaljene i det faktiske forslaget, og forventer at denne lekkasjen fra statsråden gjenspeiler det faktiske innholdet, og at gråsonene er minst mulig. For der er fallhøyden høy, sier Larsen.

Frp: Kan få konsekvenser for industrien

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud stiller seg tvilende til forslaget.

– Frp vil legge til rette for at det skal være enkelt for ungdom å ta sunne og opplyste valg, men det må være grenser for hvor inngripende politikken skal være for folk og næringsliv, sier Hoksrud.

Han sier videre at han mener forslaget kan gå hardt ut over norske selskaper, fordi utenlandske aktører stadig vil kunne markedsføre produktene sine mot Norge.

– Jeg frykter at dette kan føre til et totalforbud, for hvordan kan man vurdere at reklame rettet mot voksne ikke vil appellere til en syttenåring, spør han.

