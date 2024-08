Prinsesse Märthas manager hardt ut mot dronedispensasjon: – Totalt uforståelig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både NRK og TV 2 har fått tillatelse til å fly med drone i Geiranger under bryllupshelgen. I en epostutveksling Dronemagasinet først gjenga skriver Carlsen at det er totalt uforståelig at politiet har inngått en avtale med kanalene.

– Jeg må gjenta at dette ikke er et offentlig bryllup som prinsessens forrige bryllup i 2002 var. Her må vi ha noe vi skal ha sagt om hva vi ønsker skal formidles av bilder til alle mediene, skriver prinsessens manager til politiet.

Eposten er datert 26. juni, men det var først 7. august at politiet innvilget søknadene til kringkasterne, ifølge magasinet.

Politiets svar til Carlsen var at de ikke hadde mulighet til å nekte pressen å filme eller ta bilder fra lufta.

– Det ligger ikke i politiet sitt oppdrag å legge føringer for pressen utover det som går på sikkerheten, og det har vi vært tydelige på i vår kommunikasjon med arrangøren, sier kommunikasjonsdirektør Iselin Nevstad Øvrelid i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Brudeparets presse- og kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik sier til kanalen at det ikke ligger noen dramatikk i dette for deres del.

– Vi er ikke eksperter på det juridiske knyttet til politiets arbeid. Som en privat arrangørgruppe kan vi bare uttrykke våre behov. Så er det opp til politiet å navigere og avgjøre, forteller Valvik.

