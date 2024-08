MDG-forslag: Vil utsette skolestart til sju år

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Da Arbeiderpartiet flyttet skolestart fra sju til seks år, ble barna lovet en myk overgang fra barnehage til skole i første klasse. I realiteten blir mange barn møtt med skjerm og lekser fra første uke, sier Liland, som også leder programkomiteen i partiet. Torsdag formiddag lanserer hun det nye utkastet til partiprogram for perioden 2025–2029 på en elektrisk båt i Oslofjorden.

Enklere å utsette

Utkastet inneholder flere forslag for de minste barna, deriblant: * Gjøre det enklere å få innvilget utsatt skolestart* Jobbe for å utsette skolestart til 7 år, og starte systematisk utprøving av fleksibel skolestart etter modenhet.* Innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.* Redusere bruken av skjerm i barneskolen, inkludert hjemsending av digitale enheter fra 1.–7.

– Mange foreldre føler seg maktesløse når de ser at barnet sitt ikke er klar for skole. Det et trangt nåløye for å få utsatt skolestart, men det er foreldre som kjenner barna sine best. Mens vi venter på å utsette skolen med ett år, bør vi starte med systematisk utprøving av fleksibel skolestart etter modenhet og la det være opp til foreldrene, sier Liland.





– Vil få det bedre

Nestlederen mener at det særlig er gutter som taper på at mange starter på skolen før de er klare for det.

– Barn som er født sent på året, ender oftere opp som spesialundervisningselever. I Danmark starter nesten halvparten av gutter født i desember senere på skolen, mens i Norge er det nesten ingen. Både barna og skolen vil få det bedre med mer fleksibel skolestart, sier Liland.

Før sommeren fikk regjeringen en rapport som så på hvordan det funker med seksåringer på skolen.

Oppstartsalderen ble senket fra sju til seks år for 27 år siden. Det første året skulle i utgangspunktet være lekbasert, men rapporten konkluderte med at leken har måtte vike for strukturert læring.

I et intervju med NTB sist helg sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at hun ikke vil endre på alderen for skolestart.

– Vi skal ikke tilbake til at seksåringene skal gå i barnehagen. Men det er så viktig at førsteklassingene har mer lek enn det har vært tidligere, sa Nordtun.

