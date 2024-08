Mann tiltalt for drapsforsøk på toåring – kvinne tiltalt for mishandling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Romerike og Glåmdal tingrett står mannen tiltalt for drapsforsøk, mens kvinnen, som er barnets mor, er tiltalt for barnemishandling over en periode på flere måneder, skriver Romerikes Blad.

Nødetatene rykket i april 2020 ut til en bolig i Lørenskog etter melding om et barn med pusteproblemer. Ambulansepersonellet oppdaget en papirbit som blokkerte barnets luftveier, og barnet overlevde etter raskt å ha fått hjelp.

Mannen er tiltalt for å ha forsøkt å ta livet av toåringen ved å presse papirbiten ned i halsen.

– Papirklumpen er viktig både når vi vurderer om barnet kan ha satt den fast selv og når vi ser på hvor farlig den faktisk er. Den er stor, nesten på størrelse med neven min, og det er ganske betydelig når vi tenker på størrelsen på munnen til et lite barn, sier aktor i saken, statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås.

Hun forteller at en sakkyndig lege skal gi mer informasjon om hvor mye en toåring kan gape, og hva et barn frivillig kan putte i halsen.

Mishandlingen som kvinnen er tiltalt for, skal blant annet ha bestått av tvangsforing, dusjing i kaldt vann og klaps på kinnet.

Både mannen og kvinnen nekter straffskyld for vold, men erkjenner straffskyld for narkotikabruk, som de også er tiltalt for.