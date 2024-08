Helgheim øverst på listen til Frp i Buskerud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er klart etter at nominasjonskomiteen har satt sammen sitt andre forslag til liste, skriver Drammens Tidende.

Det første forslaget til neste års stortingsliste for Frp i Buskerud inneholdt ikke navnet til den profilerte politikeren. Da var det Morten Wold, som har sittet på Stortinget for fylket siden 2013, som sto på førsteplass. Nå står Wold på andreplass.

Etter første høringsrunde blant Frps medlemmer, kom det innspill der det ble klart at et flertall ønsket seg Helgheim som førstekandidat.

Den endelige listen blir vedtatt på nominasjonsmøtet 26. oktober.

– Jeg vil vurdere å stille til førsteplassen gjennom et benkeforslag på nominasjonsmøtet. Skulle jeg tape, er jeg beredt til å gå for andreplassen – med håp om at det kan skape ro i fylkeslaget, sier Wold.

