Fare for flystreik: – Kampviljen er stor

Av Fredrik Moen Gabrielsen/NTB

– Kampviljen er stor, sier leder Martinus Røkkum i SAS Norge kabinforening til NTB.

Riksmekler Mats Ruland har innkalt partene til tvungen mekling. I dag klokken 10 møtes de på Riksmeklerens kontor i Akersgata i Oslo. Der skal partene sitte utover dagen og i morgen. Meklingsfristen går ut ved midnatt torsdag kveld.

Blir de ikke enige kan flere SAS-fly bli satt på bakken. En eventuell streik vil bli merkbart særlig utover helgen.

Kabinansattes Forbund har varslet at 115 av deres medlemmer tas ut i første streikeuttak fra fredag. Parat har varslet at fem medlemmer blir tatt ut fra fredag, mens de raskt vil trappe opp med til sammen 40 medlemmer i løpet av helgen.

Og partene står klare til å trappe ytterligere opp dersom en eventuell streik drar seg ut.

– Stått stille på lønn i tolv år

SAS Norge kabinforening sier konflikten dreier seg om lønn. Når det gjelder månedslønn og tillegg ligger SAS mellom 15–30 prosent bak for eksempel Norwegian, ifølge Røkkum.

– Lønnsforskjellen er så stor at vi er nødt til å få et bra lønnstillegg for at det skal gå gjennom hos våre medlemmer. Det håper vi at arbeidsgiver skjønner, sier han.

Røkkum sier at SAS først i fjor havnet tilbake på tilsvarende lønnsnivå som i 2012.

– Vi har egentlig stått stille på lønn i tolv år, mens de andre selskapene har opplevd en gradvis lønnsøkning, noe som gjør at de har dratt veldig ifra.

– Reell fare for streik

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet sier dette er en bransje med svært dårlige lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med andre bransjer i Norge.

– Vi forventer en svært krevende mekling og det er reell fare for streik på grunn av den store avstanden mellom partene, Sivertsen.

Motparten i meklingen, NHO Luftfart, sier de ser fram til en ryddig prosess med fagforeningene.

– Vi håper og tror at vi med riksmeklers hjelp skal komme fram til en løsning, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart til NTB.

– Det kommer til å bli utfordrende forhandlinger. At SAS er under konkursbeskyttelse og i økonomisk rekonstruksjon gjør at vi går inn i meklingen med et krevende bakteppe, legger han til.

Optimistisk på løsning

Det er riksmekler Mats Ruland som har i oppgave å lose partene fram til en løsning for å unngå streik. Ruland sier han har troen på å dra det hele i land.

– Jeg har så klart tro på enighet i den kommende meklinga, selv om det sikkert blir tøft. Jeg har høye forventninger til partene, sier Ruland til NTB.

– Av erfaring kommer de til meklingen innstilt på å finne en løsning, legger han til.

