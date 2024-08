Rapport: Lang ventetid for personvernklager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Rask teknologisk utvikling gir nye utfordringer for personvernet, og det er behov for både å styrke Datatilsynet ressursmessig og effektivisere arbeidet tilsynet gjør, skriver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i en ny rapport.

DFØ roser Datatilsynet for å oppnå mye, selv med knappe ressurser. Samtidig er økningen i saksmengden sterk etter at personvernforordningen (GDPR) ble innført.

– Saksbehandlingstiden på klager til Datatilsynet er svært lang. Den store saksmengden og kravet om at Datatilsynet må fatte vedtak i alle klagesaker fører også til at tilsynet ikke får frigjort ressurser til mer strategiske oppgaver.

I tillegg etterlyser både offentlige og private virksomheter klarere råd om hvordan de mer konkret kan ivareta personvernreglene i en gitt situasjon.

