– Ungdom kan stemme i fylla og være ganske trygge på å leve et godt liv uansett

Erlend Mørch er komiker, manusforfatter og en populær podkaster. Han er også kjent fra TV-serien «Sigurd fåkke pult», og hadde rollen som anarkistisk bokhandler i den siste episoden av suksess-serien «Makta».

Ingen store forskjeller

Under Arendals-uka hjalp han LO til å fokusere på hvordan venstresiden kan vinne tilbake unge menn.

Selv mener han det ikke er noen store forskjeller på venstresiden og høyresiden i politikken.

– Begge sider drar i samme retning hele tiden. Det er ingen voldsom uenighet mellom de to sidene i norsk politikk, sier han til FriFagbevegelse.

Det samme mener Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

– Det er ingen ideologisk avgrunn mellom oss. Det er ikke så stor forskjell som man har inntrykk av, mener Svenneby.

Slik begrunner Mørch det:

– Ingen foreslår noen drastiske endringer. Alle er greie uansett. Jeg tror ungdommen kan stemme litt på dagshumøret. Det er ingen galing som blir valgt uansett. Om det skulle dukke opp en galing, er det ingen fare for at vedkommende kan bli valgt, sier Erlend Mørch.

– Egentlig kan ungdom stemme i fylla og være ganske trygge på å leve et godt liv uansett, legger han til.

– De er like

Han skamroser ungdomspolitikerne i Norge. Under arrangementet under Arendals-uka var de representert ved AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø og Unge Høyre-leder Ola Svenneby. To jevnaldrende gutter som kjenner hverandre godt etter gjentatte politiske dueller.

– Unge politikere er morsommere å snakke med enn de voksne. De unge tør si ting. De tenker friskt. De har ikke rukket å bli miljøskadd av virkeligheten og hvor vanskelig det er å få ting gjort. De er ærlige og morsomme, mener Erlend Mørch.

Men ungdomslederne er også like, legger han til.

Med unntak av en leder i Rød Ungdom som lagde litt baluba en periode. Og kanskje Simen Velle (FpU) innimellom.

Selv vil ikke Mørch plassere seg noe sted politisk – men røper at han er veldig glad i konflikter.

– Jeg liker å stå på kravene og er veldig glad i konflikter. Jeg har sympati med arbeiderbevegelsen av den grunn, sier han.

Seansen som handlet om venstresiden og manglende gutte-tekke, ble avsluttet med en drikkelek. Her er Erlend Mørch (f.v.), Gaute Børstad Skjervø og Ola Svenneby på podiet. (Helge Rønning Birkelund)

– Mest gøy på venstresiden

Gaute Børstad Skjervø ligger an til å bli den neste AUF-lederen. Han mener forskjellen mellom venstresiden og høyresiden mest ligger på måten man kommuniserer.

– Vi har de beste løsningene, men klarer ikke å kommunisere det ut. Jeg er sikker på at vi kan vinne velgerne tilbake fra høyresiden, sier han til FriFagbevegelse.

– Vi oppleves å være altfor smale. Vi har ikke vært gode nok til å snakke om sakene unge menn bryr seg om, legger han til.

– Og vi har ikke vært på TikTok, fordi det er en drittplattform. Der burde vi vært, fordi veldig mange gutter bruker veldig mye tid der. Vi var ikke til stede der for å svare når de hadde reelle spørsmål. Men det var høyresiden, sier Skjervø.

Nå er AUF på TikTok.

– Vi kan nok også oppfattes som litt sure og seriøse innimellom. Men det stemmer jo ikke. Det er på venstresiden det er mest gøy. Det er på venstresiden de beste festene er. Der er de gøyeste folkene. Det har vi ikke klart å kommunisere, legger han til.

– Og selv om det er urolige tider må det være lov og ha et glimt i øyet når vi snakker om politikk, mener Gaute Børstad Skjervø.

