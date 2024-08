Drapsforsøk i Trondheim: Politiet tror det var en hevnaksjon

Fornærmede måtte få et organ fjernet etter å ha blitt knivstukket i Trondheim 11. august.

– Legeuttalelsen gir uttrykk for at han mest sannsynlig ville dødd uten legebehandling, sa tingrettsdommer Eirik Lereim under et fengslingsmøte søndag, ifølge Adresseavisen.

Totalt er tre menn i 20-årene siktet og varetektsfengslet for drapsforsøket. Ytterligere to personer ble siktet fredag for å ha hjulpet til og skjult personer etter drapsforsøket.

Søndag ble 21-åringen som ble pågrepet i Lillestrøm etter internasjonal etterlysning framstilt for fengsling. Politiet ba om fire uker varetektsfengsling med brev-, besøks- og medieforbud. I tillegg ville de holde ham isolert fra andre medfanger de første 14 dagene.

– Det er god grunn til å tro at den eller de som stakk den fornærmede med kniv gjorde det med visshet om at knivstikkingen mest sannsynlig ville medføre dødsfall, sa Lereim, under fengslingsmøtet søndag, ifølge NRK.

Politiadvokat John. R. Furunes bekrefter at fornærmede og gjerningspersoner, alle sammen menn i 20-årene, har vært involvert i en tidligere straffesak. Politiet har en hypotese om at drapsforsøket kan ha vært en slags hevn.

Under hendelsen skal det ha blitt ropt «snitch», som betyr tyster på norsk.

– Det er nærliggende å se på om det er en sammenheng der, sier Furunes.

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin (+)

Les også: Opptøyer i Storbritannia: – Sinne og aggresjon som har ventet på å få utløp (+)

Les også: Aerosmith er ferdige for godt