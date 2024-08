Regjeringen dropper krav om en time fysisk aktivitet i skolen

I 2017 vedtok Stortinget følgende, med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall, og at det finansieres som et folkehelsetiltak.»

Trekker seg

Kravet ble stilt til Solberg-regjeringen, som på det tidspunktet besto av Høyre og Fremskrittspartiet. Sju år etter er det fortsatt ikke innfridd, og de nåværende regjeringspartiene Ap og Sp, som i sin tid støttet forslaget, mener det ikke lar seg gjøre.

– Å innføre krav om en time fysisk aktivitet hver dag gjør at lærerne ikke får det pedagogiske handlingsrommet de trenger, sier statssekretær i Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet til NTB.

I Hurdalsplattformen som regjeringen la fram i 2021, er fysisk aktivitet i skolen nevnt som et mål, men kravet om at elevene skal være sikret en time aktivitet er ikke nevnt. «Regjeringen vil gradvis innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv,» er formuleringen som brukes.

Allerede en del av skolen

På spørsmål fra NTB om hva som ligger i daglig fysisk aktivitet, svarer Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap):

– Dette er allerede en viktig del av skolens innhold, blant annet gjennom det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, timer til fysisk aktivitet og faget kroppsøving.

Hun sier at for mange er skolehverdagen for stillesittende, og at regjeringen har gjort tiltak for at elevene skal være mer aktive. De trekker fram mobilforbud som et av disse tiltakene

Skaar sier til NTB at flere forslag til hvordan skolen skal bli mer aktiv vil komme i ungdomsmeldingen.

– Henger ikke på greip

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, mener kravet om at en time fysisk aktivitet i skolen fremdeles bør gjennomføres.

– Jeg forstår ikke regjeringen. De har jo selv sagt at de vil satse på en mer praktisk og variert skole. Et krav om en time fysisk aktivitet er en god start. Dette henger ikke på greip, sier han.

Også KrF støtter fortsatt vedtaket fra 2017 og mener at ting bør skje allerede nå.

– Det er naturlig at minst én time fysisk aktivitet i skolen blir prioritert i planleggingen av det kommende skoleåret. Mange har lenge prøvd dette med gode resultater, det bør ikke regjeringen spenne bein på, sier fungerende partileder i KrF Dag-Inge Ulstein.

Han mener dette kan skje uten å innskrenke handlingsrommet til lærerne.

– Det er viktig å understreke at fysisk aktivitet i denne sammenhengen ikke betyr en ekstra time gym eller overstyring av lærernes metoder, men å integrere fysisk aktivitet i de andre fagene, sier Ulstein.

