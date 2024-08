Boller, brus og en suveren statsminister

Det er 390 dager til stortingsvalget – og det blir en lang valgkamp fram mot 7. september neste år. Det var uansett fint å se våre folkevalgte stevne møte igjen etter sommeren, og det tok da litt fyr i debatten da de barket sammen i Arendal torsdag kveld.

Slik vurderer Dagsavisens kommentatorer partiledernes innsats:





---

5

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet (Ap)

---

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet og statsminister. (Heiko Junge/NTB)

Støre fikk yatzy i seksere i fjorårets partilederdebatt. Da ble han hjulpet av en Høyre-leder som var tydelig preget av at den første skandalen om hennes ektemann Sindre Finnes sprakk like før.

Også i årets debatt framsto statsministeren som rollen krever: Trygg, fattet og stødig. Endelig kunne han snakke med troverdighet om det lenge etterlengtede «vendepunktet» i norsk økonomi. Da programlederen spurte partilederne om de trodde nordmenn ville få bedre råd i år, løftet til og med Erna Solberg hånden i været.

Støre hadde full kontroll i Palestina-duellen mot Solberg. Da han slo fast at «vi lar oss ikke diktere» av Israel, oset det av utenrikspolitisk selvtillit. Statsministeren var også suveren i duell med Sylvi Listhaug om lærerens autoritet i norsk skole. Støre lyttet til motstanderen – og svarte rolig. Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene. Det skyldes ikke partilederens innsats i debatter.

---

3

Erna Solberg

Høyre (H)

---

Erna Solberg, leder i Høyre. (Heiko Junge/NTB)

Startet debatten i kjent Solbergsk stil: Høyre-lederen snakket om reallønnsvekst, prosenter og årstall i fleng, og viste til de «spennende» tallene i perspektivmeldingen. Eksstatsministerens detaljerte faktakunnskap er hennes styrke – og svøpe. Det blir fort litt tørt og kjedelig, men vi skal ikke se bort ifra at dette også er strategien. For Høyre flyr fortsatt høyt.

På det meste viste meningsmålinger at Høyre var dobbelt så stort som Arbeiderpartiet. Høyre ligger fortsatt et godt hestehode foran Ap, og i dagens NRK-måling mener nesten halvparten at Solberg er best skikket til statsministerjobben. 32 prosent mener det samme om sittende statsminister Støre. Erna Solberg kan fort tørrsnakke seg tilbake til statsministerposten.

---

4

Sylvi Listhaug

Fremskrittspartiet (Frp)

---





Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet. (Heiko Junge/NTB)

Sylvi Listhaug understreket ganske tidlig i debatten at hun ikke ville gi regjeringen skylden for alle problemer utenfor landets grenser – og det er jo akkurat passe sjenerøst.

Dette var på mange måter en perfekt debatt for Listhaug: Hun storkoser seg når hun får være tough on crime. Det er derfor nesten litt skuffende at hun ikke drar hjem en enda høyere vurdering. Var det fallhøyden med suksessen som en moderat Sylvi som gjorde henne litt for forsiktig?

Listhaug fikk likevel inn noen fulltreffere, blant annet da hun slo fast at venstresiden tror at «boller, brus og fritidsklubber» vil løse utfordringene med vold og kriminalitet i Oslo. Det går trolig rett hjem blant tilhengere som er lei av «snillismen».

---

5

Kirsti Bergstø

Sosialistisk Venstreparti (SV)

---

Kirsti Bergstø, leder i Sosialistisk venstreparti. (Heiko Junge/NTB)

SVs partileder snakket tidlig og mye om Forskjells-Norge, som seg hør og bør. En innvending kunne nok være at hun glemte å skru på patos, noe Bergstø vanligvis har i store mengder, men hun framsto troverdig.

Var underholdende frekk da hun viste til «forskjellsfruene» på høyresiden, og klarte å løfte SVs konkrete gjennomslag i samarbeid med regjeringspartiene: tannhelsereform og økte ytelser.

Bergstø var dessuten beinhard mot Listhaug om innvandring og integrering i debattens sluttfase, og slo fast – full av patos – at man ikke kan se bort fra det sosioøkonomiske aspektet når vi skal løse problemet med unge gjengangere som skaper frykt i Oslos gater. Som svar fra salen høstet hun det som kanskje var kveldens største applaus.

I fjor kom Bergstø i skyggen av stjerneskuddet Sneve. I år var det nok heller motsatt.

---

3

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet (Sp)

---

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og finansminister. (Heiko Junge/NTB)

Trygve Slagsvold Vedums Senterparti er nå landets sjette største parti, men han forsøkte iherdig å forsvare partiets valgresultat som det tredje største partiet i kongeriket med det han har til rådighet. Brukte første anledning til å snakke om Senterpartiets seire i regjering, som gratis ferjer og skattefradrag til pendlere – i tilfelle ingen har fått med seg dette. Det går nok hjem hos kjernevelgerne – men dem er det jo ikke er så mange igjen av.

Finansministeren ville ikke helt anerkjenne at ungdomskriminaliteten er et større problem i Oslo enn i mindre byer. Det må sies å være et pussig valg, selv for distriktenes mann. Vedum ble litt vel ivrig og stjal tidvis ordet fra programlederen. Han sliter dessuten når han ser mer sint ut enn engasjert. Det ble dessverre litt av strenge-Trygve i dag. Ny look med skjegg var ikke nok til å redde Sp-lederen. Det kunne heller ikke den ferske spinndoktoren Skjalg Fjellheim – men så har han da også bare vært ansatt i en kort uke.

---

3

Marie Sneve Martinussen

Rødt (R)

---

Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. (Heiko Junge/NTB)

Fallhøyden var stor etter en brakdebut i fjorårets partilederdebatt. Og Sneve falt. I dag ble hun for usynlig. Fikk understreke at Rødt er et demokratisk parti i duell om kongehuset i krise – men hvorfor var ikke økonomen Sneve mer til stede i debatten om norsk økonomi og en svekket krone?

Rødt-lederen skulle nok gjerne fått deltatt i Palestina-duellen, men med Palestina-pin på skjorta signaliserte hun sitt. Hun snakket slik rett til velgerne sine, og lyktes med det. I Dagsavisens siste meningsmåling har Rødt den aller største velgerlojaliteten, på 75,9 prosent.

Rødt-lederen klarte å få inn noen poenger i ordkrig mot Listhaug om innvandring på tampen – og bekreftet at ytterkantene er gode til å spille hverandre gode.

---

3

Guri Melby

Venstre (V)

---

Guri Melby, leder i Venstre. (Heiko Junge/NTB)

Venstre-lederen stilte Støre til ansvar for den høye renta, og fikk enkelt spill mot Vedum i duell mellom de to om narkotika. Vedum sa «mer politi», Melby sa «syke mennesker behøver hjelp, ikke straff». Havnet i en liten skvis på høyresiden da Frp snakket i store ord om innvandringsproblemer. Utnyttet det til sin fordel: Ble den mest humane på sin side, som ikke vil være med på at dette bare handler om innvandring.

---

5

Dag-Inge Ulstein

Kristelig Folkeparti (KrF)

---

Dag-Inge Ulstein, nestleder i Kristelig Folkeparti. (Heiko Junge/NTB)

Partileder Olaug Bollestad glimret med sitt fravær i årets partilederdebatt. Ved podiet dukket nestleder Dag Inge Ulstein opp. «Hvorfor er du her?» spurte Solvang. Vikaren svarte kort og avvæpnende, men ville ikke svare på om Bollestad er partileder neste år.

Men informasjon om saken har sirkulert i norske medier det siste døgnet. Det er snakk om et varsel på Olaug Bollestad. Ifølge Vårt Land skal dette varselet komme fra ansatte i partiapparatet, og handler om hennes «lederstil». Ulstein har for lengst takket nei til gjenvalg på Stortinget, og påstår at han står fast ved denne beslutningen.

Etter kveldens Debatten er det likevel verdt å spørre om han ikke er KrFs kronprins. Som debutant gjorde Ulstein en overraskende god figur. Han snakket rolig, fattet, men også inderlig. Ulstein fridde til barnefamiliene, i kjent KrF-stil, og kjørte sin war on drugs. Fremsto mindre hektisk enn partilederen, som foreløpig er sykemeldt fram til 31. august.

---

3

Arild Hermstad

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

---

Arild Hermstad, leder i Miljøpartiet De Grønne. (Heiko Junge/NTB)

«Ferien er over for lengst» sa Solvang da han åpnet Debatten torsdag kveld, men Hermstad var fortsatt i feriemodus og fikk aldri helt tak i debatten. Det er vanskelig å klandre ham for det. MDG har ikke sakseierskap på verken økonomi eller kriminalitet – eller så mye annet utover klima og miljø. «Vi må ned i forbruk» sa Hermstad, som vanlig, når økt kjøpekraft ble tema. Hvilke grupper skal redusere forbruket sitt? Det var han lite villig til å svare på da han ble utfordret av programlederen.

Hermstad er på sitt mest engasjerte når han får snakke om narkotika. Han vil flytte salget fra mobiltelefonen til polet. På Dagsavisens august-måling fikk MDG fattige 3,3 prosent oppslutning. Det skal mer enn én joint til for å komme seg høyere opp enn det.