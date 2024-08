Ingen bedring i boligmarkedet for sykepleierne i 2024

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En sykepleier kan kun kjøpe 1 av 50 boliger i Oslo og omegn. I både Bergen og Trondheim er én av tre boliger tilgjengelig, mens én av fire boliger i Stavanger er tilgjengelig.

Eiendom Norge presenterer to ganger i året sin såkalte sykepleierindeks. Den måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

I 2023 var det en ørliten forbedring i sykepleierens kjøpekraft i boligmarkedet, og denne har holdt stand i Norge i stort og de fleste byene, sier analyse- og modellsjef Anders Francke i Eiendomsverdi AS.

Det er imidlertid forskjeller mellom de store byene.

Bedring flere steder

– I Oslo er utviklingen flat. I Tromsø og Bodø har det vært en bedring i antall boliger sykepleiere kan kjøpe, fordi prisutviklingen har vært mer moderat her i år, sier han.

Utviklingen går i riktig retning mange steder.

– Follo har for eksempel gått fra at 4 av 100 boliger var tilgjengelig for sykepleiere i 2021 til 8 av 100 i 2024, sier Francke.

Eiendom Norge beregner gjennomsnittsinntekten til sykepleieren til rundt 683.000 kroner i første halvår, opp fra 657.000 kroner i 2023. Det gjør at sykepleierens lånekapasitet øker fra 3,075 millioner kroner til om lag 3,2 millioner.

Ønsker at utlånsforskriften fjernes

– Selv om sykepleieren isolert sett kunne betjent et større boliglån, er det gjeldsgradsbegrensningen som begrenser boligbudsjettet, sier han.

Utlånsforskriften, som setter begrensninger for hvor mye man får i boliglån blant annet gjennom kravet til egenkapital, løper ut i år.

Eiendom Norge forventer at Finansdepartementet avskaffer forskriften.

– Både gjeldsveksten og utviklingen i boligprisene har vært svak og moderat over flere år nå. Renten er ikke lenger lav, og inflasjon og stor lønnsvekst har gjort norske husholdningers gjeld mindre i reelle kroner, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

