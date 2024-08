Kronprinsen om Borg Høiby: – En alvorlig sak

Kronprins Haakon er i Paris under OL og besøkte onsdag de norske utøverne. Han fikk da spørsmål om siktelsen mot sin stesønn Marius Borg Høiby, skriver TV 2, VG og NRK.

– Det er jo en alvorlig sak når politiet er involvert som de er. Samtidig er det ikke riktig av meg å gå inn i saken nå, tror jeg, sa kronprinsen.

Han ønsket ikke å svare på hvordan kronprinsesse Mette-Marit og resten av familien tar saken.

Preget av saken

– Vi er selvfølgelig opptatt av at alle parter i saken blir godt ivaretatt, og så får vi ta en dag av gangen, sa kronprinsen.

En av journalistene spurte om kronprinsen klarer å kose seg i Paris til tross for hendelsen.

– Det er klart at saken preger jo meg også, men jeg er her for å heie på laget vårt i OL, og det er jo fantastiske prestasjoner som legges ned her, svarte han.

Kronprinsesse Mette-Marit skulle også reise til Paris sammen med kronprinsen, men har utsatt reisen. Det er ikke sikkert at hun kommer til å reise ned, ifølge kronprinsen.

– Som i alle andre familier så er det viktig å være der, sa han.

Rykket ut til voldshendelse

Borg Høiby er kronprinsesse Mette-Marits sønn fra før hun giftet seg med kronprinsen. Han er storebror til prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Oslo-politiet har bekreftet at Høiby er siktet i saken. Politiet opplyser at de rykket ut til Frogner søndag formiddag etter melding om en voldshendelse som skal ha skjedd i en leilighet i løpet av natten. Det er en relasjon mellom fornærmede og Høiby, opplyser politiet.

