Kongehusekspert kritisk til Høiby-håndteringen: – Virker ikke som de har noen strategi

– Det er jo overhodet ikke positivt for kongehusets omdømme. Kongen har bestemt at Høiby er offisielt medlem av kongefamilien, dermed er det første gang et medlem av kongefamilien blir siktet. Det sier litt om alvoret, forteller Isaksen til NTB.

Høiby er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk. Han ble pågrepet søndag formiddag. Etter en sommer med mye negativ oppmerksomhet rundt deler av kongefamilien synes kongehuseksperten det er rart at ikke Slottet kom på banen før dette ble en sak i rikspressen.

– Jeg mener Slottet burde tatt kontroll over situasjonen og gått ut med informasjonen, de burde skjønt at det ville komme ut. Det virker ikke som de har noen strategi.

– Må gi dem tid

Isaksens formaninger om at Slottet må komme på banen er ikke forfatter og Nettavisens kongehusekspert Tove Taalesen helt enig i.

– Det er vanskelig å pålegge dem å ta kontroll over situasjonen. Dette er ubehagelige og vanskelige ting som skjer i alle familier. Han er også et menneske, som har tatt dumme valg. Vi må gi dem litt tid, mener Taalesen.

Hun håper kongehuset kan komme på banen senere og være transparente om hvordan dette kunne skje. Taalesen tror denne saken påvirker kongefamilien.

– Først og fremst er det en personlig krise for Marius, derfor også en krise for familien. Det tar fokuset vekk fra hva kongehuset kan gjøre, nemlig gi oppmerksomhet til viktige saker. Istedenfor blir det mer fokus på det personlige dramaet.

Frykter for folkets oppslutning

Pågripelsen av Høiby får oppmerksomhet også utenfor den norske landegrensen. Blant annet i tysk og svensk presse har siktelsen blitt omtalt. Isaksen frykter at sommerens negative fokus mot både prinsesse Märtha Louise, og nå Marius Borg Høiby, svekker folkets syn på monarkiet.

– Folk er lei og skjønner ikke hvorfor kongen ikke gjør noe med det. Folk føler at han blir offentlig ydmyket av prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Det er en økende misnøye, sier Isaksen.

Han trekker fram at oppslutningen om monarkiet har falt gradvis siden kongen fylte 80 år i 2017.

– Siden da har kongefamilien blitt vesentlig mindre synlig i offentligheten, samtidig som tomrommet i mediene fylles av bråk og kontroverser. Dermed blir det vanskeligere for folk å se hva kongefamilien egentlig gjør.

– Det er ingen krise, men det er en utfordring med en fallende oppslutning.

Kronprins Haakon er for tiden i Paris, der skulle også kronprinsesse Mette-Marit vært, men hun har utsatt sin reise. Nettavisens kongehusekspert tror dette tærer på familien.

– Kronprinsen må nok en gang representere alene, hun må selvfølgelig prioritere krisen. Det er også veldig leit for kongeparet, som er et aldrende par.

