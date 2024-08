Stor skepsis til Venstres krone-forslag

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn mener kronens utvikling er dramatisk og ber regjeringen sette ned en «kronekommisjon». Noe en slik kommisjon bør undersøke er om den danske løsningen med å binde kursen opp til euroen fungerer i Norge, mener Rotevatn.

Det er flere partier uenige i.

– Vi mener det i alle fall ikke er aktuelt å binde kronen til euro, sier finanskomitémedlem Kjerstin Funderud fra Senterpartiet til E24.

Hun mener Norge er tjent på å ha en egen valuta og sier det gir en mer stabil konjunkturpolitikk, blant annet når råvarepriser endres kraftig.

Næringslivsavisen har også spurt de øvrige stortingspartiene om deres standpunkt.

Frp er åpen for en kommisjon. De mener samtidig at regjeringen har skylden og at en dansk løsning har negative sider. Også Rødt støtter ideen om en kommisjon. SV er på den andre siden mer kritisk. Begge partier mener at en svak krone ikke kun er negativt.

– Det som skjer med kronen, er ikke så ulikt andre små lands valutaer, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

Arbeiderpartiet ønsker å beholde den nåværende løsningen, mens Høyre vil ikke kommentere ettersom de jobber med et pågående arbeid med kronekursen.

