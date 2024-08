Norsk kvinne siktet for drap på ektefellen i Spania – barna avhøres i dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Barna skal avhøres via videolink, og ifølge kvinnen var de vitner til hendelsen, sier advokaten til kvinnen Juan Sánchez Otharán til VG.

– De er veldig små og har opplevd en svært traumatisk situasjon, sier Otharán.

Kvinnen har hevdet til advokaten sin at hun har blitt utsatt for vold fra den nå avdøde ektemannen i lengre tid, og at hun handlet i nødverge.

Hun har forklart at hendelsen startet med en krangel, og at mannen gikk til fysisk angrep på henne.

– Hun valgte å forsvare seg. Det var hennes liv eller hans, sier advokaten.

Kvinnen lå på sykehus før hun ble fengslet.

John Christian Elden er den avdøde norske mannens bistandsadvokat, og han sier at de følger med på politiets etterforskning før teorien om nødverge kan bekreftes.

– Hun er siktet for drap, som innebærer at det mest sannsynlig ikke er nødverge, sier han.

