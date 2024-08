Nakstad om pandemien: – Vi kunne gjenåpnet samfunnet raskere våren 2020

Det var da Norge stengte ned under koronapandemien 12. mars 2020 at Espen Rostrup ble tilkalt og satt inn i et 14 dagers vikariat som assisterende helsedirektør. Han ble i fire og et halvt år og sluttet onsdag.

I et intervju med Dagbladet forteller Nakstad om ting som kunne vært håndtert annerledes.

– Jeg tror vi kunne gjenåpnet samfunnet raskere våren 2020 hvis vi hadde visst hvor raskt smitten stupte da tiltakene ble innført, sier han til avisen.

Det viste seg at folk bare smittet dem man bodde sammen med under nedstengningen. Etter 14 dager hadde de også vært smittet, så da var det i praksis ikke mer smittespredning igjen i Norge.

– Det første året var smitten i prinsippet bare i Oslo-regionen, og ikke resten av landet. Det betyr at mange smitteverntiltak i resten av landet kanskje ikke hadde vært så nødvendige, sier han til Dagbladet.

– Men det kan også bety at det fort kunne blitt oppblussing andre steder uten smitteverntiltak, som kunne fått store konsekvenser. Men i hovedsak har vi lært at de store byene er mest utsatt i en pandemi.

Nakstad går nå tilbake til sin gamle jobb som leder av Nasjonal behandlingstjeneste for CBRN-medisin.

Fagområdet CBRN omfatter særlig farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radiologisk stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear), aktuelle eksplosiver (e) og deres helseskadelige effekter, skriver FHI.

