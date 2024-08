Arbeiderpartiet vil at studiestøtten skal følge lønnsutviklingen

– Det betyr at studentene følger det som er lønnsutviklingen ellers. Det gjør finansieringen mer forutsigbar, sier leder av programkomiteen Tonje Brenna (Ap) til NRK.

Det betyr at studiestøtten øker automatisk, og dette vil være kostbart for staten, innrømmer Brenna.

– Men det er en viktig investering at flere tar høyere utdanning, sier hun.

Grepet vil gjøre at studentene er sikret en økning fra år til år, mener partiet. En slik ordning har lenge vært et krav fra ungdomspartiet AUF. Høyre synes ikke det er en god løsning.

–Jeg er mest redd for at dette blir en hvilepute, ved at man ikke tar et bevisst valg på å øke støtten, sier nestleder i partiet Henrik Asheim.

– Vi sier derimot at studiestøtten bør øke mer enn pris- og lønnsveksten, slik at studentene kan få det bedre, sier han.

Hele forslaget til Arbeiderpartiets program kommer til høsten.

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)