To menn dømt til fengsel for grov hvitvasking i varebilbransjen

Den ene mannen har fått en fengselsstraff på to år og to måneder, mens den andre mannen er dømt til en fengselsstraff i ett år, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Begge mennene er idømt rettighetstap på to år. Saken inngår i et større sakskompleks, hvor de domfelte har hvitvasket penger fra transportoppdrag, som er blitt utført svart.

Politiet har etterforsket transportnettverket på Østlandet i flere år, og ifølge Klassekampen har etterforskningen gått under navnet «Operasjon eksos».

Hvitvaskingen har skjedd ved at det ble satt opp fiktive foretak og underleverandører for å skjule svart arbeidskraft.

Under etterforskningen kom det fram at underleverandørene stort sett ikke hadde kjøretøy, ansatte og driftsmidler, og på den måten skjønte Økokrim at det ikke ble drevet noen form for virksomhet.

Transportselskapene har utført tjenester for store varehus, som igjen har benyttet seg av disse underleverandørene. I første ledd har betalingen skjedd på lovlig vis, men politiet mener at det ikke var disse selskapene som faktisk gjorde jobben.

Ifølge politiet jobbet sjåfører svart i siste ledd, og de skal ha fått betaling gjennom tomme enkeltpersonforetak som er blitt brukt som skallselskap.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller