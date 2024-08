Russisk nettsted: Spionsiktet russer i Norge del av fangeutveksling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mikhail Valerijevitsj Mikusjin arbeidet som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø før han ble pågrepet og siktet for spionasje av PST i oktober 2022. Han kom til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021.

PST varslet i april at de var ferdige med etterforskning av spionsaken.

– Saken er nå sendt til Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) for vurdering av tiltalespørsmål. Det er Riksadvokaten som har kompetanse til å eventuelt ta ut tiltale for overtredelser, sa politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til Dagbladet.

Mikusjin er siktet for grov etterretningsvirksomhet. PST mente han representerte en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Mikusjin utga seg for å være José Assis Giammaria fra Brasil, men har senere innrømmet at han er fra Russland. Han knyttes til den militære russiske etterretningstjenesten GRU.

