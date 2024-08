Ny opplæringslov trer i kraft: – Viktig at elevene vet at læreren er sjefen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Målet er at flere fullfører videregående skole og kvalifiserer seg til arbeidslivet eller videre studier, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Loven, som regulerer skolehverdagen til 820.000 barn og unge, gir elever utvidet tid til å fullføre videregående opplæring. Elever kan velge opplæring på nytt flere ganger fram til året de fyller 19, selv om de stryker eller avbryter underveis.

Det blir også mulig å ta et nytt fagbrev selv om man allerede har ett, eller har fullført med studiekompetanse. Oppfølgingstjenesten utvides fra å følge opp unge til 21 år til 24 år.

– Læreren er sjefen

Torsdag ble det lovfestet at lærere kan gripe inn fysisk for å avverge skade på personer eller eiendom. Dette skal kun være siste utvei, understreker kunnskapsministeren.

– Ingen lærere ønsker å komme i slike situasjoner, men av og til kan det være nødvendig. Det er viktig at elevene vet at læreren er sjefen i klasserommet, sier Nordtun.

Lovendringen kommer etter at mange lærere har uttrykt usikkerhet rundt handlingsrommet deres i uønskede situasjoner. Regjeringen har også foreslått at lærere kan gripe inn fysisk for å avverge store forstyrrelse i undervisningen.

Fleksibel opplæring

Den nye loven gir også voksne utvidede rettigheter til opplæring, inkludert fleksibel opplæring i moduler.

– Når opplæringen kan tas i mindre deler gir det en mer fleksibel og tilrettelagt opplæring for voksne, tilpasset deres bakgrunn og livssituasjon. Det er viktig at man kan ta fagbrev selv om man har utgifter til hus, bil og barn i barnehage, sier Nordtun.

