Flat prisutvikling på boligmarkedet i sommer

– Det ligger ett godt antall usolgte boliger ute til salgs med over 16.000 av dem, så det er god balanse i markedet for både kjøpere og selgere, administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom.

I juni endte prisene på minus 0,2 prosent, og for juli forventer DNB Eiendom omtrent samme utvikling.

– Det betyr at boligprisene vil holde seg mer eller mindre uendret igjennom sommervinduet, sier hun.

– Omsetningstiden er noe høyere enn tilsvarende periode i fjor, 42 dager i 2024 versus 35 dager i 2023, og det går betydeligere raskere å selge i byene og pressområder. Der er det knapt liggetid. Aller raskest selges det i vår portefølje i Møre og Romsdal med en omsetningstid på 17 dager, og lengst omsetningstid har Nordland på 94 dager. Oslo ligger på 23 dager.

Etter en sterk vekst i første halvår, der boligprisene steg hele 8 prosent, er det ventet at markedet skal kjøles ned utover året. På lang sikt ser Sørestrand-Hansen for seg et sterkt boligmarked.

– Sterk økning i reallønninger, lavere renter og det lave antallet nye boliger som blir bygget, vil være en driver for prispress.

