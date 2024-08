Død person funnet i fjæra i Trondheim

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ingenting som gir grunn for å mistenke at noe straffbart skal ha skjedd. Avdøde blir obdusert, og det vil gjøres videre undersøkelser for å identifisere vedkommende, skriver operasjonsleder Tobias Liaklev Andersen i Trøndelag politidistrikt i en melding til pressen.

Ifølge politiet bærer vedkommende preg av å ha ligget i vannet.

