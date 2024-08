AUF-lederen vil ta likestillingskampen for guttene

– AUF har alltid vært den tydeligste stemmen i likestillingskampen. Vi må være like tydelige på utfordringene som unge gutter opplever, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Torsdag åpner hun ungdomsorganisasjonens sommerleir på Utøya, hvor det er ventet rundt 1.000 deltakere. Et av årets temaer er hvordan AUF skal vinne tilbake gutta.

Kun sju prosent av menn under 25 år stemte på Arbeiderpartiet ved siste valg, viser tall fra velgerundersøkelsen til SSB. Nesten seks av ti stemte på enten Høyre eller Frp.

De to borgerlige partiene gjorde det dessuten klart best i fjorårets skolevalg og skapte langt større engasjement på Tiktok i valgkampen enn de andre ungdomspartiene.

Færre muligheter for unge

AUF må tørre å ta plass i debatten, mener Hoem.

– Nå er også AUF på Tiktok og får stadig flere følgere, men det handler ikke bare om Tiktok. Det handler om at mange unge nå kan bli den første generasjonen som har færre muligheter enn foreldregenerasjonen, sier Hoem og fortsetter:

– AUF og Ap må være tett på problemene de opplever, og ikke minst komme med løsninger – enten det handler om at unge ikke kommer inn på boligmarkedet, eller at skolene er for fulle av press og stress.

Hoem kommer samtidig med et stikk mot de borgerlige partienes sosiale medier-strategi:

– De er som life coacher på Tiktok. De framstiller det som at det bare er om å gjøre å jobbe hardt nok for å ha råd til bolig eller læreplass. Men det er et politisk ansvar å sørge for at vi alle har mulighetene til å få det til. Det politiske ansvaret tar ikke de.

14 år på sommerleir

Hoem sier hun har tro på at Arbeiderpartiet vil prioritere de unge fremover. Selv sitter hun i programkomiteen som skal meisle ut et nytt partiprogram for neste stortingsperiode.

– Jeg føler et veldig håp om forandring fremover. Det er blitt sagt at sosialdemokratiet i Europa er dødt for de unge, men vi ser det motsatte i Storbritannia og Frankrike. Og alle som har vært lenger enn ett minutt på Tiktok, ser at Trump er mindre populær enn Harris.

– Det er endring på gang, og vi må sørge for at det treffer unge også her i Norge, sier Hoem.

Når hun åpner årets sommerleir på torsdag, blir det siste gang som AUF-leder. Hoem varslet tidligere i år at hun går av på landsmøtet i oktober etter fire år i sjefsstolen.

– Det er litt vemodig. Jeg var på min første sommerleir i 2010 og har vært aktiv i AUF halve livet mitt. Så det blir rart, sier Hoem.

– Har du noen råd til Ap-ledelsen før du gir deg?

– Det er det samme rådet jeg alltid har: lytt til AUF. Vi får som regel rett til slutt likevel.

