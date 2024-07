Togtrafikken stanset mellom Larvik og Sandefjord etter at lastebil kjørt inn i togbro

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har folk på vei til stedet som skal undersøke om broen er grei eller om den må repareres, forteller pressevakt Stine Strachan i Bane Nor til NTB.

Hun forteller at de håper at trafikken er i gang igjen så raskt som mulig, men vet ikke når togene kan kjøre over broen igjen.

Politiet og nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 17.06. Operasjonsleder Tommy Eriksen sier at det ikke er første gang dette skjer.

– Det er høydebegrensning på 3,3 meter på stedet, og det er godt merket, men likevel har dette skjedd flere ganger før, sier han.

Ifølge Østlands-Posten kjørte en lastebil inn i den samme broen 16. mars i år.

Operasjonslederen sier at de ikke har oversikt over skadene på infrastrukturen. Sjåføren av det utenlandsregistrerte vogntoget klager over smerte i ryggen og får tilsyn av ambulansefolk.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller