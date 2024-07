Forbrukerrådet advarer studenter: – Se boligen før du leier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Høye leiepriser og boligmangel har skapt lange ventelister for studentboliger i sommer. Flere står i fare for å tilbringe studiestart på sovesal.

Sju av ti studenter som er på boligjakt, sier de er åpne for å leie uten å ha sett boligen først, viser en fersk undersøkelse fra YouGov, gjort på vegne av Forbrukerrådet.

Like mange oppgir at de takket ja til boligen usett sist de flyttet. Det er en markant økning fra fjoråret.

– Gå på visning

Forbrukerrådet advarer mot å leie bolig usett, men at de forstår det kan være vanskelig.

– Hvis du ikke har mulighet til å gå på visning selv, sjekk om du kjenner noen som kan gå dit for deg, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

– Uansett er det svært viktig at du inngår en skriftlig kontrakt, der det fremgår hva som inngår i leieavtalen, fortsetter hun.

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)

Konflikt med utleier

Hvert får Forbrukerrådet flere henvendelser fra leietakere som opplever konflikter med utleier, og som lurer på hvilke rettigheter de har. Gløersen har klare råd til leietakere for å unngå konflikt.

Hun anbefaler å bruke Forbrukerrådets husleiekontrakt, som sikrer at leieforholdet følger reglene i husleieloven. Gløersen råder også nyinnflyttede leietakere å alltid ta en grundig sjekk av boligen for feil og mangler.

– Er det spikerhull i veggen, hakk i kjøkkenbenken eller andre synlige skader eller mangler ved boligen, bør du dokumentere disse på innflytningsdagen. I verste fall kan utleier kreve at du betaler for skader som var der da du flyttet inn, ved å trekke fra depositumet, sier hun.

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Tar depositum

Hver sommer mottar Forbrukerrådet meldinger om at utleiere tar leietakeres penger uten gyldig grunn. Gløersen advarer leietakere mot å overføre depositum direkte inn på utleiers konto.

Hun understreker at depositum skal settes inn på en egen depositumskonto i leietakers navn. Det er for at utleier ikke skal kunne ta pengene dine uten en gyldig grunn.

---

Dette er Forbrukerrådets råd til studenter på leiemarkedet

1. Gjør det du kan for å se boligen FØR du betaler.

2. Bruk kontrakt.

3. Sjekk hva som er inkludert i husleien.

4. Undersøk hvilke plikter du får.

5. Merk deg oppsigelsestiden.

6. Krev depositumskonto.

7. Dokumenter skader på bolig med utleier ved inn- og utflytting.

8. Hold boligen i stand.

9. Ikke undertegn for andre. I kollektiv bør alle signere.

10. Klag hvis utleieren ikke gjør det de skal. Du kan få hjelp av Husleietvistutvalget, forliksrådet eller et konfliktråd.

Foto: Forbrukerrådet / NTB

---

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)

Les også: Venezuela: Frykter vold og massearrestasjoner (+)