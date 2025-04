Trumps helse er glimrende, ifølge legen hans

Barbellas rapport er ventet å gi det mest grundige bildet av Trumps helse siden han startet sin andre presidentperiode som den eldste presidenten ved innsettelse noensinne.

– President Donald Trump har glimrende kognitiv og fysisk helse og er fullt i stand til å utøve sine plikter, skriver Barbella i en uttalelse.

I uttalelsen er det kun noen få mindre helseproblemer som nevnes. Trump har noen mindre solskader i huden og et arr på sitt høyre øre etter attentatforsøket mot ham i fjor sommer.

Trump har selv flere ganger omtalt sin egen helse i svært positive ordelag. Etter helsesjekken fredag gjentok han at han var i veldig god form.

Under og før valgkampen gjorde Trump også Joe Bidens (82) angivelig skrantende helse til et stort poeng. Trump har blitt kritisert for ikke å være åpen om helsesituasjonen sin til tross for tilsynelatende å være svært opptatt av viktigheten av at USAs høystkommanderende er i god form.

Det er ventet at en full rapport vil bli gjort tilgjengelig.

