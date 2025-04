Trump varsler økt toll på legemidler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tollsatsene vil intensivere legemiddelprodusenter til å flytte driften til USA, sa Trump på et arrangement tirsdag kveld.

Trump har tidligere innført 25 prosent toll på import av biler til USA og en såkalt grunntoll på 10 prosent for alle varer globalt. I tillegg har han varslet skreddersydde tollsatser på import fra 60 land han omtaler som «verstingene», og disse trer i kraft onsdag. Det innebærer blant annet 20 prosent toll på varer fra EU og 15 prosent for varer fra Norge. For import fra Kina blir tollsatsene på hele 104 prosent.

Tolltiltakene har ført til svært nervøs stemning på verdens børser, og det overordnede bildet viser jevnt over nedgang.

Kommentar: Det er ikke sikkert «Trump er idiot» gir de beste svarene (+)

Kommentar: Arktis er ikke «no man’s land»