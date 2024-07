Jury velger ut tre kandidater til nasjonalt minnested for 22. juli

Det kom 220 søknader fra kunstnere og arkitekter i inn- og utland som ønsket å være med på å utarbeide et permanent nasjonalt minnested. Ti deltakere ble plukket ut, og skissene deres presentert i juni. Nå er en jury i gang med å velge ut tre av de ti forslagene som skal videreutvikles og realitetsorienteres.

– Jeg kjenner meg beæret som får delta i denne prosessen og føler på et stort ansvar, sier tidligere Oslo-ordfører og leder av juryen, Marianne Borgen (SV), til NTB.

Hun sier juryens medlemmer allerede er godt i gang med å sette seg inn i forslagene.

Mange innspill

– Vi har vært opptatt av at det skal være en åpen prosess rundt dette og at folk kommer med innspill. Vi har fått mange innspill, som vi er glad for, og har med oss videre i utvelgelsen, sier Borgen.

Det permanente minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass, rett ved inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Hovedkravene er at minnestedet skal være et sted for å minnes og reflektere over det som skjedde, men det skal også fungere som et sted man kan ha arrangementer. Og det være et sted som gir håp. Det blir en viktig del av Oslos offentlige byrom, slår det statlige organet Kunst i offentlige rom (KORO) fast.

Borgen påpeker at det kreves mye for at et slikt minnested skal fungere både for dem som ble og er berørt direkte av det som skjedde 22. juli, og også som et minnested for samfunnet for øvrig.

– Vi har en svært bredt sammensatt jury med ulik bakgrunn og kompetanse, noe jeg mener er utrolig viktig.

Les anmeldelse av minnesmerke-forslagene: Et av de ti aktuelle forslagene utpeker seg allerede (+)

Inspirasjon og håp

Borgen sier juryen vil møte forberedt 30. august for å finne fram til de tre skissene de mener har det beste potensialet. Det er planlagt å legge fram valget rundt en uke senere.

– Vi kommer ikke til å sitte og diskutere sammen en hel uke. Vi håper at vi over to dager klarer å velge ut hvilke tre som skal gå videre i prosessen. Deretter er det satt av tid til å utforme skriftlige begrunnelser, sier hun.

Hun er fullt klar over at det er svært mange som vil ha høye krav, forventninger og ulike oppfatninger om et minnested, men har samtidig tro på at Norge vil sitte igjen med et permanent minnested som oppfyller de viktigste forventninger og behov.

– Det må bli et minnested som det er godt å komme til og minnes, et sted som ikke bare ser bakover, men også framover, og som vil inspirere til samling og refleksjon: Hva skjedde 22. juli, hvorfor skjedde det, hva var de politiske motivene, og hvordan kan vi i fellesskap forhindre og bekjempe at slikt tankegods får vokse fram i samfunnet igjen, sier Borgen.

I kjølvannet av utvelgelsen er det igjen rom for innspill og en bredere diskusjon rundt de tre som er valgt. I mars 2025 blir vinneren av konkurransen kåret.

Les også: Linnea husker ikke terrorangrepet 22.juli. Nå skal hun undervise om det (+)