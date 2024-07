Fortsatt utfordringer på noen apoteker etter globalt IT-kaos

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var en mislykket oppdatering fra datasikkerhetsselskapet Crowdstrike som fredag slo ut flytrafikk og virksomheter over hele verden.

Blant norske apoteker gikk IT-skandalen spesielt ut over apotekkjeden Apotek 1. Fredag måtte de stenge alle sine filialer, men de kom etter hvert opp igjen i drift.

– De fleste Apotek1 apotek har tjenester som normalt, og for de apotekene der det fremdeles er utfordringer har Apotek 1 satt inn nødvendige tiltak for å sikre tilgang til medisiner, opplyser enhetsleder Kristine Romøren i Direktoratet for medisinske produkter til NTB lørdag formiddag.

NTB har lørdag forsøkt å få kontakt med Apotek 1, men de har så langt ikke tatt telefonen eller svart på meldinger.

Direktoratet er imidlertid i dialog med dem.

– Vi har hatt dialog/oppdateringer med apotekforeningen og Apotek 1 gjennom dagen i går, og holder også kontakten gjennom helgen og på mandag, opplyser Romøren.

I Norge rammet datatrøbbelet flere butikker, flyselskaper og Norges Bank.

Flytrafikken i Norge ble ikke direkte rammet av dataproblemene, men problemer på flere flyplasser verden over ga likevel følgeforsinkelser i Norge.

