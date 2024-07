Nylig kunne Dagsavisen fortelle om en tilrettelagt klasse ved Edvard Munch videregående skole, som på kort varsel vil bli flyttet til en annen skole. Linus Arntzen Sørbotten (18), én av elevene i klassen, har blitt sterkt påvirket av beslutningen om å flytte klassen til Foss videregående skole, som ikke før har hatt et slik tilrettelagt tilbud.

– Å kaste ut folk som allerede har skoleplass i siste liten, det kan man ikke gjøre. Det har påvirket meg ganske hardt mentalt. Først ble jeg sint og så ble jeg trist, fortalte han til Dagsavisen.

Ifølge Sørbotten har både elever foreldre, skolen og den nye skolen reagert på vedtaket fra Utdanningsetaten, som kom kort tid før sommerferien.

– Lett å forstå

Det samme gjør Karl Haakon Sævold, leder for Norges Handikapforbund Oslo.

– Det er lett å forstå elevenes og foreldrenes reaksjoner. Det er åpenbart at dette har vært unødig krevende for elevene. Det er krevende for alle å bli flyttet til en ny skole, men dette dreier seg om elever som er i en spesiell sårbar situasjon, sier han til Dagsavisen.

Regionstyrelederen mener stabilitet er svært viktig for denne typen elever.

– Dette er en elevgruppe som har ekstra behov for ro og forutsigbarhet. For enkelte er det ekstra belastende å få denne typen forandring helt plutselig og å bli satt inn i et helt nytt miljø, sier han.

– Her er det mye å lære

Sævold mener måten saken ble håndtert på, er oppsiktsvekkende.

– Elevene fikk først beskjed om at de skulle fortsette på skolen de gikk på. Så fikk de kontrabeskjed like etterpå, svært kort tid før skoleåret var over. Dette kunne vært gjort mye mer hensynsfullt. Det er svært uheldig for elevene, som nærmest bare dyttes rundt. Det burde være mulig å planlegge dette langt bedre, mener han.

Linus Arntzen Sørbotten (18) er én av elevene som har blitt tvunget til å bytte skole. (Hina Aslam)

Utdanningsetaten har forklart at begrunnelsen om å flytte Sørbottens klasse til en annen skole, skjedde fordi det hadde kommet en stor økning i antall søkere til de to tilrettelagte gruppene VG1 håndverk, design og produktutvikling og VG1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign. Fordi Edvard Munch videregående skole er eneste skole som tilbyr disse utdanningsprogrammene, så etaten seg nødt til å flytte gruppen musikk VG1, som Sørbotten er en del av, til Foss videregående skole.

– Flyttingen til Foss videregående skole innebærer dermed at flere elever får tilbud om plass, forklarte Nils-Tore Sagen Mosvold, direktør for videregående skoler i Utdanningsetaten.

Sævold forstår forklaringen, mener stusser over at behovet for å flytte elevene tilsynelatende kom overraskende på etaten.

– Det burde det ikke vært for en stor etat som har oversikt over hvordan skolesituasjonen ser ut. De burde ha kommet fram til dette betydelig tidligere og meddelt dette på en annen måte enn denne brå beskjeden. Her er det mye å lære for å sikre at tilsvarende ikke skjer igjen, sier han.

