Spesialklassen må bytte skole: - Jeg ble først sint og så trist

Spesialklassen ved Edvard Munch videregående skole blir flyttet til en annen skole. Elevene som fikk tilrettelagt opplæring – et tilbud til elever med spesielle behov, blir flyttet på kort varsel til en annen skole.

Linus Arntzen Sørbotten (18) har siden barneskolen hatt behov for tilrettelagt opplæring.

– Å kaste ut folk som allerede har skoleplass i siste liten, det kan man ikke gjøre. Det har påvirket meg ganske hardt mentalt. Først ble jeg sint og så ble jeg trist.

De siste to årene har han gått på en tilrettelagt musikk, dans og drama-klasse på Edvard Munch videregående skole. Flere av elevene har gått i samme klasse flere år som til slutt skal tilsvare første år på videregående skole.

I mars fikk han et vedtak på at han kunne fortsette på samme skole, men i midten av mai kom det et nytt vedtak fra Utdanningsetaten.

For Linus var det et sjokk. Han forteller at både elever, foreldre, skolen og den nye skolen reagerte.

Klassen til Linus skal flyttes til Foss videregående skole som ikke før har hatt et slik tilrettelagt tilbud.

Linus Arntzen Sørbotten (18) her sammen med mor Magnhild Sørbotten. (Hina Aslam)

– Stor påkjenning

– Elevene mister et skolemiljø, der de som andre musikk-klasser deltar på felleskonserter. De mister alle lærere og andre ansatte. Vi vet at mange med nedsatt funksjonsevne, og eller lærevansker, har møtt mobbing og utrygghet i løpet av skolegangen. Det er all grunn til å ta høyde for at det også er opplevelser noen av elevene som flyttes har hatt. Da er forutsigbarhet, trygghet og stabilitet ekstra viktig. Vi hører elever si at Munch har føltes trygg, forteller moren til Linus, Magnhild Sørbotten.

Hun poengterer videre at elevene i en tilrettelagt klasse får tre år, noen ganger flere år, på å fullføre VG1. Derfor søker elevene på samme skoleplass også andre og tredje året.

Magnhild sier at for hvilke som helst 17- og 18-åringer vil det være en tung beskjed å få at de mister lærerne sine og skolen sin.

– Men her har vi de ungdommene som har aller størst behov for forutsigbarhet, stabilitet og trygghet. Det Utdanningsetaten gjør her er å utsette akkurat disse elevene for en ganske stor påkjenning, sier hun.

For både Linus og Magnhild er det viktig å fortelle om hva som har skjedd.

– Den måten det har blitt gjort på er ikke ryddig. De burte jo ha visst hvor mange som søkte allerede i mars før det første vedtaket. Jeg ønsker å si ifra at dette er ikke greit, fordi jeg vil ikke at dette skal skje med andre, sier Linus.

Sofie Haug Changezi Elev- og lærlingombudet i Oslo. (Sturlasson/Oslo kommune)

– Som om de spiller Tetris

Elevombud Sofie Haug Changezi sier at hun har blitt informert om at utdanningsetatens vedtak mot slutten av mai kom som et sjokk på elever, foresatte, elevenes nåværende skole og den nye skolen. Det andre vedtaket henviser ikke til tidligere vedtak, og inneholder heller ikke tilstrekkelig informasjon, ifølge henne.

– Det kan ikke understrekes nok at elevene som blir rammet av dette er elever som har sterkt behov for forutsigbarhet, stabilitet og trygghet. Skolen har et skjerpet ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet. Noen av elevene som nå flyttes, er under 18. Barnekonvensjonens artikkel 3.1, slår fast at «ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Det er ingenting som tilsier at noe av dette er vektlagt i flyttingen av elevene, sier hun og legger til:

– I ettertid har skolebyråden fått en beklagelse fra Utdanningsetaten vedrørende måten dette har blitt gjort på. De som burde fått en beklagelse er elevene.

Changezi sier at måten dette er gjort på fremstår som uryddig, og hun forstår godt om flere elever og foresatte har mistet tillit til etaten. Den sene avgjørelsen gir Foss VGS kort tid til å forberede seg, og elevene får kort tid til å omstille seg. At det kommer to ulike vedtak på kort tid kan vitne om at elevene flyttes grunnet etatens manglende planlegging.

Hun påpeker også at Foss VGS er en god skole, og hun er sikker på at elevene kommer til å bli varmt tatt imot og godt ivaretatt når de begynner der til høsten. Det er derimot måten denne flyttingen har blitt vedtatt og kommunisert av etaten som er kritikkverdig ifølge henne.

– Jeg har tidligere sammenlignet plasseringen av elever i videregående skole med spillet Tetris. Det er en kjent sak at osloskolen står overfor en alvorlig plassmangel.

Changezi forteller at selv om det begynner 400 flere elever enn det videregående skoler i Oslo har kapasitet til, blir elevene i all hovedsak likevel plassert i de skolene man har. Det som tidligere ble ansett som en maksimumsgrense på 30 elever i et klasserom, har nå på flere skoler blitt en minimumsnorm, forteller hun. Denne formen for plassering av elever, som blant flere lærere og elever omtales som «elevstabling», utfordrer eller bryter med flere av elevenes lovfestede rettigheter, mener Changezi.

– Denne saken er et eksempel på brikker som flyttes. Elever som har funnet trygghet og forutsigbarhet må bytte skole, fordi etaten trenger plassen. Trygge relasjoner som er bygget over tid forsvinner, da elevene til høsten møter en ny skole og nye lærere. Da fremstår utdanningsetaten mest som en logistikkleverandør hvor elevene bare skal plasseres. Kabalen må gå opp selv om det ikke nødvendigvis er til det beste for elevene.

Edvard Munch videregående skole Flere elever ved Edvard Munch videregående skole må bytte skole (Fredrik Varfjell/NTB)

– Flere elever får tilbud om plass

Dagsavisen har lagt fram kritikken og stilt flere spørsmål til Utdanningsetaten.

– Vi har forståelse for at en slik beslutning kan skape både utrygghet og sinne. De to involverte skolene samarbeider godt for å informere og trygge de involverte elevene og deres foresatte. Elevene følges opp tett, slik at flyttingen til Foss vgs. skal ivareta den enkelte elevs behov på best mulig måte, skriver direktør for videregående skoler Nils-Tore Sagen Mosvold i en e-post.

Han skriver videre at bakgrunnen for at Utdanningsetaten besluttet å flytte tilrettelagt-tilbudet i musikk, dans og drama fra Edvard Munch videregående skole til Foss videregående skole, er at dette samlet bidrar til å øke antall plasser til elever med fortrinnsrett og plasser i tilrettelagte grupper.

– Vi har mottatt 1258 søknader om inntak med fortrinnsrett til kommende skoleår. Dette utgjør en økning på 126 søkere fra i fjor. For skoleåret 2024–2025 har det vært en stor økning av søkere til tilrettelagte grupper VG1 håndverk, design og produktutvikling og VG1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign. Edvard Munch er eneste tilbyder av disse utdanningsprogrammene, og det har derfor vært nødvendig å lokalisere disse tilrettelagte tilbudene der. Vår vurdering var derfor at flytting av den tilrettelagte gruppen i musikk VG1 til Foss videregående skole, var nødvendig for å innfri opplæringsretten til alle søkere til tilrettelagte grupper. Flyttingen til Foss videregående skole innebærer dermed at flere elever får tilbud om plass, forklarer han.

