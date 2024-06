Rapport: Hjemmeskole under pandemien forsterket forskjeller – gikk mest ut over sårbare elever

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Eliner Lurud Dahl/NTB

Utdanningsdirektoratet publiserte onsdag morgen sin andre delrapport i serien «Koronapandemiens langsiktige konsekvenser for elever på ungdomstrinnet», som undersøker hvordan skolene jobbet for å dempe den negative påvirkningen av pandemien og langtidskonsekvenser for elevene.

– Denne rapporten viser hvor viktig skolen er, ikke bare for elevenes læring, men også for trivsel, vennskap og sosial kompetanse, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Sosialt utenforskap ble forsterket

Hovedfunnene i rapporten går blant annet på at den digitale hjemmeundervisningen svekket relasjonen mellom lærer og elev, og at sosialt utenforskap ble forsterket som følge av lange perioder med hjemmeundervisning og strenge restriksjoner for å møtes privat.

– Det ble legitimt å begrense hvor mange som kunne være med på sosiale treff, og dette førte til at ungdom som allerede følte seg utenfor, ble ekskludert i enda større grad under pandemien, skriver Udir i sin oppsummering av rapporten.

I tillegg trekkes det fram at elevene fikk mye ansvar for egen læring, noe som for mange førte til dårligere læring og motivasjon.

– Elevene beskriver en hverdag med mye frihet, som noen erfarte som positivt, mens andre var negative til en mindre strukturert skoledag, skriver Udir.

Sårbare elever ble mer påvirket

Det viser seg også at sårbare elever i større grad enn andre elever har blitt negativt påvirket av hjemmeundervisningen, og at allerede eksisterende forskjeller ble forsterket.

Rosenkvist forteller at dette er noe som særlig bekymrer ham. Han mener det kreves et solid lag rundt disse elevene, bestående av skolen, foreldre, skolehelsetjenesten med flere for å hindre at gapet fortsetter å vokse.

– Gjennom godt samarbeid kan vi sikre at ungdommene våre kommer seg på skolen, og at de lærer og har det bra når de er der, sier Rosenkvist.

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)

Les også: Lovløse tilstander: Politiet kjenner seg maktesløse på internettet (+)

Les også: Brenna vil på Stortinget: – Har ingen annen plan

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen