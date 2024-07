Carl I. Hagen mener Biden må trekke seg

Det har stormet rundt demokratenes presidentkandidat Joe Biden (82 år) etter TV-debatten mot Donald Trump (78 år). Mange har uttrykt at Biden ikke er skikket for jobben og bør trekke seg. Også to av Stortingets eldste mener Biden er for gammel til å fortsette som president, skriver Altinget.

Carl I. Hagen (Frp), som selv er 80 år gammel, mener det er helt åpenbart at Biden er for gammel til å fortsette.

– Noen er oppegående til de er hundre, noen ser nedgang fra 60-årsalderen. Det er åpenbart at Biden ikke er mentalt og fysisk skikket, sier han til Altinget.

Rasmus Hansson (MDG), som fyller 70 år i høst, er enig med Hagen og synes ikke det ser ut som Biden kan fortsette.

– Det som er det mest skremmende, er at ikke han og partiet kan gjøre det selvfølgelige: ta konsekvensen og takk ham for jobben. Det er ingen skam i å bli gammel, men han er ikke skikket lenger.

