Mann i Bergen dømt for voldtekt av massør

Mannen er dømt i Gulating lagmannsrett til fire års fengselsstraff i tillegg til krav om å betale oppreisning på 250.000 kroner til fornærmede.

Mannen hadde fått en kroppsmassasje av fornærmede i et massasjestudio. Under behandlingen hadde han truet fornærmede til å utføre seksuelle handlinger på og med han. Han hadde sagt at hun måtte gjøre som han sa og truet med at han hadde en «ting» i sekken sin som han hadde tatt med inn i kunderommet.

Han hadde ved en annen anledning befølt seg selv og blottet seg for en annen person mens han fikk en massasje i et annet massasjestudio.

Han ble dømt av Hordaland tingrett, men anket denne dommen. Vedkommende forlot ankeforhandlingen i protest mot lagmannsrettens beslutning om at han skulle overvære fornærmedes forklaring fra et tilstøtende rom. Dette førte til at anken ble avvist.

Mannen er tidligere blitt dømt til 75 dager i fengsel og idømt en bot på 35.000 kroner for diverse overtredelser av vegtrafikkloven.

Les også: Dette er Storbritannias nye statsminister (+)

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Les også: De som er overrasket over at noe sånt kan skje i Norge, er stort sett heterofile (+)