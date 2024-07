Brannbombesiktet varetektsfengsles i fire uker

– Det er besluttet at mannen varetektsfengsles i fire uker uten restriksjoner, sier hans forsvarer Marijana Lozic til Aftenposten.

Fengslingsmøtet gikk som såkalt kontorforretning, som betyr at verken den siktede eller forsvarer møtte opp i retten.

I kjennelsen kommer det fram at mannen hevder at han kom til Norge for fem til sju dager siden. Tirsdag skrev TV 2 at mannen allerede er utvist fra EU og Schengen-landene, med innreiseforbud på ti år. Han var dermed i Norge ulovlig.

Den siktede mannen har verken familie eller arbeid her. Retten begrunner derfor varetektsfengsling med at det er fare for at han vil unndra seg en eventuell straff.

Mannen ble pågrepet kort tid etter hendelsen og siktet for særlig grovt skadeverk og befatning med eksplosiver.

Han har tidligere erkjent straffskyld.

