IKT-streik avsluttes etter 13 dager – enighet om flere krav

– Gjennom streiken har vi oppnådd en avtale som vil føre til gode endringer for dem som jobber på IKT-overenskomsten. Avtalen vil legge et godt grunnlag for lokalt samarbeid framover, sier forbundssekretær Geir Aasen i EL og IT Forbundet i en pressemelding.

Det er Abelia fra NHO og ansatteorganisasjonen El og IT forbundet fra LO som har vært i konflikt. Oppgjøret kommer etter at både forhandlingene i mai og meklingen i juni ble brutt.

– Abelia er godt fornøyd med at streiken er avsluttet. Det er vært en krevende revisjon, hvor vi har blitt møtt med mange og omfattende krav om endringer i overenskomsten, sier direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia, Birgit Abrahamsen.

Dagens enighet gir et generelt tillegg på 7 kroner i timen og et bransjetillegg på 3 kroner i timen. Minstelønnssatsene for seks år er hevet med 33.000 kroner for ufaglærte og 41.000 kroner for faglærte fra 2023-satsene.

Det blir også forbedringer for lokale lønnsforhandlinger, kompetanseutvikling, beredskapsvakt og kunstig intelligens. I tillegg skal EL og IT Forbundet og Abelia jobbe sammen mot neste hovedoppgjør for å finne en løsning på problemene med operatør-begrepet i avtalen.

Oppgjøret sendes ut til avstemning blant medlemmene.

