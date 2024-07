Forsinkelse i elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen svekker tilbudet under ski-VM

Prosjektet skulle egentlig vært ferdig innen utgangen av 2024, men nå bekrefter Bane Nor at arbeidet ikke blir klart før i desember 2025.

– Vi har hatt utfordringer med stedvise ras og utglidninger på Meråkerbanen etter runder med mye nedbør. Dette har medført at vi i perioder ikke har kunnet jobbe på banen, sier utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor i en pressemelding.

Dette får konsekvenser i form av et forsinket prosjekt, men også i form av buss for tog mellom Trondheim og Storlien på Meråkerbanen fra 15. august til 1. februar neste år.

– Veldig synd

Forsinkelsen skaper også problemer for ski-VM i Trondheim. Når byen skal fylles opp med skiglade turister fra både inn- og utland, er togforbindelsen sett på som et viktig ledd i transporten inn og ut av byen.

SJ Norge forteller at de egentlig hadde planer om et utvidet tilbud under VM som arrangeres i vinter. Blant annet skulle det kjøres nattog mellom Stockholm og Trondheim med sovekupé. Dette blir skrotet, og VM-publikummet fra Sverige må fortsatt bytte tog på Storlien.

– Vi synes der er veldig synd. Vi hadde egentlig tenkt å komme i gang med gjennomgående tog mellom de to byene allerede i desember, sier SJ Norges pressevakt Steinar Olsen til NTB.

Han opplyser videre at det ikke blir noe utvidet tilbud under VM i Trondheim.

– Det blir i henhold til dagens ruteplaner.

Ripe i lakken for bærekraftig VM

Ski-VM i Trondheim har satt seg som mål å være tidenes mest bærekraftige verdensmesterskap på ski.

– Vi synes det er beklagelig at dette ikke ble klart før VM, men bærekraft for oss er mye mer enn elektrifisering av en togstrekning, sier VM-sjef Åge Skinstad til NTB.

Han understreker at kollektivtransporten fortsatt er viktig for ski-VM i Trondheim, men erkjenner at han er skuffet over at sovekupé-tilbudet ikke blir noe av.

– Det er veldig ergerlig at dette meget gode tilbudet fra SJ ikke kan gjennomføres, men det vil fortsatt være mulig å kjøre nattog, blant annet fra Oslo. Vi har et meget godt samarbeid med SJ og gleder oss til å fortelle om alle muligheter som finnes med togtransport til VM, rett etter sommeren, avslutter Skinstad.

Ett år ekstra med diesel

På Trønderbanen kjøres det med bimodale tog. De kan gå både på elektrisitet og diesel.

Den forsinkede elektrifiseringen betyr mer kjøring på fossilt drivstoff.

– Det blir ett år ekstra med diesel mellom Trondheim og Stjørdal, sier SJ Norges pressevakt.





