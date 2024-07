Ytterligere to pågrepet etter knivstikkingen i Trondheim

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er alle personer vi kjenner til fra før av, sier politiadvokat Hanne Sivertsen Berg til Adresseavisen.

De tre er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Vi fortsetter etterforskningen utover dagen, og det er foreløpig ikke tatt stilling til om de skal varetektsfengsles, sier hun videre.

Nødetatene ble varslet like etter klokken 2 natt til lørdag. En mann i midten av 20-årene ble funnet alvorlig skadet på fortauet i Midtbyen i Trondheim. Frivillige på stedet drev livreddende førstehjelp før mannen etter hvert ble brakt til St. Olavs hospital med kritiske skader.

Kort tid etter ble en mann i begynnelsen av 20-årene pågrepet, og han skal søndag fremstilles for varetektsfengsling. Politiet uttalte senere at de lette etter flere personer som var involvert i hendelsen.

Det er per nå ikke kjent hvordan de tre stiller seg til siktelsene.

Politiet mener å ha et godt bilde av hva som skjedde etter å ha snakket med mange vitner, i tillegg til at deler av hendelsen ble fanget opp via overvåkingskameraer i området.

