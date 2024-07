Politiet leter etter flere personer etter knivstikking i Trondheim – mann kritisk skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En mann er allerede pågrepet og siktet i saken, men politiet mener flere kan være involvert.

Politiet opplyste først at de lette etter ytterligere to andre personer, men i en oppdatert pressemelding lørdag sier de at de leter etter flere uten å spesifisere hvor mange det dreier seg om.

– Vi understreker at vi ikke anser disse personene som farlige, men vi ønsker å komme i kontakt med dem. Vi vil ikke si noe nærmere om hvilken rolle de har hatt i hendelsen, sier politiadvokat Anne Haave til NTB.

En mann i midten av 20-årene er kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket, men tilstanden er stabil. Politiet pågrep etter kort tid en mann i begynnelsen av 20-årene. Han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Fanget opp på video

Hendelsen skjedde i en av de travleste bar- og restaurantgatene i Midtbyen i Trondheim. Det var mye folk på vei hjem fra byen da voldshendelsen fant sted. Politiet mener å ha dannet seg et godt bilde av hva som skjedde etter å ha snakket med mange vitner.

– Deler av hendelsen har vi også på video, sier Haave, men vil ikke si om selve knivstikkingen også ble fanget opp av kameraene.

Både den fornærmede og mannen som er pågrepet er kjent for politiet fra tidligere i forbindelse med straffesaker, opplyser politiadvokaten. Hun vil ikke være mer konkret på hvilke typer saker eller relasjonen mellom de to.

– Knivstukket i brystet

Det var i 2-tiden at forbipasserende fant mannen som lå på fortauet i Olav Trygvassons gate med alvorlige skader i brystet. Frivillige ga ham livreddende førstehjelp før ambulansen ankom.

Mannen ble så brakt til St. Olavs hospital, og hvor tilstanden lørdag morgen ble beskrevet som alvorlig og uavklart. Lørdag ettermiddag opplyser politiet at tilstanden er kritisk.

Politiet pågrep en mann på kort tid etterpå rett utenfor restaurantrekka på Solsiden på Nedre Elvehavn, skriver Adresseavisen. Det ble funnet en kniv i nærheten av ham, og skadene på den fornærmede var også forenelige med stikkskader, opplyste innsatsleder Marie Fossen til avisen.

Mange folk i området

Den siktede mannen er ikke skadet. Han ble pågrepet etter at han først nektet å rette seg etter politiets pålegg, ifølge innsatslederen. Han overga seg imidlertid frivillig da politiet sa at de ville bruke elektrosjokkvåpen om han ikke hørte etter.

Mannen har ikke villet la seg avhøre, ifølge politiet. Han har vært i kontakt med sin oppnevnte forsvarer, advokat Kolbjørn Lium. Det har ikke lyktes NTB å få kommentar om hvordan den pågrepne stiller seg til siktelsen.

Politiet vil framstille ham for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett søndag. Fengslingsmøtet begynner klokken 11.

Ber vitner ta kontakt

Det var mange vitner i nærheten, og politiet har allerede gjennomført en rekke avhør. Fortsatt kan det være mange som sitter på opplysninger som ikke er kjent, og politiet ber folk ta kontakt.

Det at det var så mye folk i området da meldingen kom, gjorde også situasjonen mer utfordrende for politiet.

– Det er uoversiktlig og vanskelig for oss å få kartlagt hva som har skjedd, hvor mange som er involvert og hvor mange skadede. Dette er natt til lørdag, folk er beruset og da er det vanskeligere å få klarhet i hva folk har sett, sa innsatsleder Marie Fossen til Adresseavisen.

